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Fox News: План вывезти из Венесуэлы «золото Мадуро» приостановлен

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  • 5.02.2019, 10:30
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Фото с сайта goldom.ru

Узурпатор отказался от своих намерений из-за международного давления.

Планы правительства Венесуэлы вывезти из страны 20 тонн золота за границу, как сообщается, не были реализованы из-за международного давления, с которым сталкивается президент Николас Мадуро, от которого требуют передать власть переходному правительству и сохранить активы государства, пишет Fox News (перевод – inosmi.ru).

Согласно сообщениям, золотые слитки стоимостью около 850 миллионов долларов прошли процедуру взвешивания в Центробанке и были отделены от остальной части золотого запаса. Но в ближайшее время золото останется в стране. Во вторник появились сообщения о том, что золото готовили к погрузке на российский лайнер, прибывший в столицу Венесуэлы Каракас днем ранее.

Грузовой самолет, как сообщается, приземлился в Каракасе в среду, вызвав предположения, что он будет перевозить золото. Сообщается, что самолет покинул страну в пятницу днем. Россия является крупным финансовым спонсором правительства Мадуро, наряду с Турцией и Китаем.

Назначение этих слитков, которые составляют 20% золотого запаса страны, неизвестно. Блокировка отгрузки произошла через неделю после того, как Банк Англии отклонил просьбу Мадуро вернуть хранящееся там золото на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

«Англичане украли золото, хранящееся в Банке Англии, — сказал заместитель главы соцпартии Венесуэлы Диосдадо Кабелло (Diosdado Cabello) в речи, транслируемой по государственному телевидению на этой неделе. — Империалистические боссы должны знать, что мы никогда не сдадимся».

Запасы золота в Каракасе и Лондоне важны для благосостояния Венесуэлы, поскольку страна столкнулась с падением экономики, отсутствием предметов первой необходимости и ростом инфляции при социалистическом правлении Мадуро, сообщает «Блумберг». Резервы Центрального банка сократились примерно до 8 миллиардов долларов. Эти активы могут оказаться важными в противостоянии между Мадуро и Хуаном Гуайдо (Juan Guaido), лидером Национального собрания, который недавно объявил себя временным президентом.

Соединенные Штаты и ряд других западных стран решили признать Гуайдо лидером Венесуэлы. Гуайдо заявлял, что госактивы можно было бы использовать для решения гуманитарной ситуации в стране. Жесткую позицию США против социалистического режима Венесуэлы занял американский сенатор Марко Рубио (Marco Rubio). США ввели санкции в отношении национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, блокируя экспорт сырой нефти в США. Кроме того, Гуайдо получил контроль над активами Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.


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