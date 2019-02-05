«Баста»: Власти не выполнили план по «тунеядцам» в регионах 2 5.02.2019, 10:36

Фото: bortnikau.livejournal.com

Утверждение списков перенесено, чтобы исправить этот недочет?

Правительство Беларуси решило перенести сроки утверждения местными органами власти списков «тунеядцев», оплачивающих услуги с возмещением затрат, и дополнительно информировать граждан о включении их в данные списки. Первые потяжелевшие жировки придут в марте, сообщает телеграм-канал «Баста».

Мы уже называли причину этого в посте от 21 января. По данным наших источников, у властей есть план по количеству «тунеядцев». В зависимости от территории и населенного пункта, в списках должны быть от 5% до 8% взрослого населения. Проанализировав базу данных, в Минске обнаружили, что некоторые районы до нужной цифры не дотягивают. Утверждение списков перенесено, чтобы исправить этот недочет.