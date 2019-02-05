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«Людям еще половину зарплаты за ноябрь не отдали, за декабрь, а уже январь закончился»

  • 5.02.2019, 10:48
Фото: Анастасии Вереск

Как в Шумилинском районе не живут, а выживают.

В доме у Владимира Николаевича разбитая веранда, заклеенное скотчем стекло, печка с четырьмя пригревшимися на ней котами, а воду приходится добывать из-под пола, пишет «Витебский курьер». Это не дом в зоне военных действий и не глухая тайга, это обычная белорусская деревня Большие Лежни в Шумилинском районе.

- Я сколько раз говорю: когда-нибудь эта хата сгорит. И никому никакого дела! Они хорошо живут, у них все хорошо! А о других людях не думают — живи как хочешь! — в сердцах описывает свою ситуацию хозяин дома, - делится мужчина.

В Большие Лежни Владимир Николаевич с женой Татьяной переехали в 2014 году, оба они воспитывались в интернате. После училища пришлось справляться самим — жилья никто не предоставил.

Владимир Николаевич, житель деревни Большие Лежни. Фото Анастасии Вереск

По словам мужчины, уехать с прежнего места жительства их вынудили тяжелые обстоятельства. Свою роль сыграл конфликт из-за ребенка: маленького сына в судебном порядке забрали органы опеки. Паре запретили воспитывать сына по медицинским причинам, но родительских прав не лишали.

- В этой хате еще хуже было! Ничего не было. Обои купили с пенсии жены, клеили сами. Окна в комнате поставил за свои деньги, двери поставил. Печка совсем не топилась — потом человек показал что нужно чистить. Я руками чищу, лазаю каждый день, выбиваю, глиной замазываю. А толку, если опять все дымится по-страшному? - возмущен мужчина.

В доме Владимира Николаевича. Фото Анастасии Вереск

По словам хозяина, когда топят печку, дым идет прямо в дом, и это происходит из-за сырости. Пусть сам дом из кирпича, на крыше у него нет конька, а труба наклонена под солидным углом.

- Когда снег или дождь, кирпичи мокнут и все разваливается. И сырости — полная хата. И обои все закапанные теперь.

Труба на крыше дома. Фото Анастасии Вереск

Проблема с печкой для Владимира Николаевича основная, но не последняя. На самом деле, по словам хозяина, неприятностей в доме гораздо больше: воду приходится включать из-под пола и собирать в ведро, веранду заклеивать пленкой, разбитые окна — скотчем, а из-под пола дует.

- В полу — дырки! Жена, наверное, штук пятнадцать носков одевает.

Веранда дома «отремонтирована» пленкой. Фото Анастасии Вереск

По словам Владимира Николаевича, его планы заработать денег на новом месте так никогда и не сбылись, и сейчас семья живет, в основном, на пенсию жены, инвалида 3 группы. Выходит чуть меньше 200 рублей на все. Несмотря на то, что Татьяна тоже могла бы работать в колхозе, по словам Владимира Николаевича, трудоустроить ее там не захотели.

Владимир Николаевич работает в местном колхозе: сначала был овощеводом, потом перевелся в животноводы, сейчас работает ночным сторожем на ферме. Дом для жилья тоже предоставил колхоз.

Дом Владимира Николаевича, вид с улицы. Фото Анастасии Вереск

По словам Владимира Николаевича, денег ему платят мало, в основном, доплачивают до минималки и регулярно насчитывают зарплату продуктами. А платить приходится, в том числе, за свет и за газ. И продуктами в таком случае не рассчитаешься.

- Сейчас нам рабочие часы срезали до пяти, и минималка даже не светит. Делают как задумают. Или вот, другим работникам дали продукты, а мне теперь сказали, что я должен еще 100 рублей остался и что продукты мне не дадут. А разве я за январь не заработал? Я тоже хочу взять жене и конфеты, и печенье. На что жить? Их это не волнует. Людям еще половину зарплаты за ноябрь не отдали, за декабрь, а уже январь кончился.

- У нас так — живи как хочешь! Вот, в колхозе душ должен быть, где помыться после работы, а у нас нет ничего. Приходишь с фермы, раздеваешься, стираешься своим порошком. Дайте хоть мыла какой кусок!

Расчетный лист животновода в колхозе. Фото Анастасии Вереск

По словам Владимира Николаевича, о проблемах он говорить не боится, но угроз все-таки опасается.

- Вот сейчас я пожаловался — начнутся опять угрозы, что выселим, выгоним. Если что не так — объяснительную писать будешь. Я когда в прошлый раз пожаловался, мне сказали: будешь теперь приходить на работу и в трубочку дышать. Мужики смеялись — он же не пьет, зачем ему?

По поводу печки Владимир Николаевич обращался и к директору колхоза, и в сельсовет, и в райисполком. Про последний случай, правда, рассказал с возмущением:

Печка со стороны комнаты. Фото Анастасии Вереск

- Звонил в райисполком, а мне сказали: если вам тут не нравится — езжайте обратно в Бешенковичи. Вас сюда никто не звал. И это помощник председателя райисполкома! Вот так вот — махни рукой. Кому мы нужны тут?

А вот в сельсовете с проблемой пообещали помочь. Как рассказал председатель Добейского сельского совета Александр Викторович, в дом Владимира Николаевича уже посылали комиссию.

На следующий день после встречи с журналистами Владимир Николаевич позвонил им и рассказал, что к нему прибыла бригада рабочих, которая начала разбираться с трубой и вычистила печку.


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