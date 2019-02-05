Франция - рекордсмен по расходам на социальную сферу среди экономически развитых странах мира 5.02.2019, 10:51

Доля расходов на социальные нужды в стране составляет 32% ВВП.

В 1990 году только 25% ВВП Франции направлялось на здравоохранение, пенсии и другие социальные цели, а в 1960 году — всего 12%, пишет «Европульс».

Об этом сообщается в ежегодном докладе международной организации ОЭСР, где рассматривается бюджет каждой из 36 экономически развитых стран — членов организации.

Всю первую пятерку стран с самой высокой долей расходов на социальные обязательства заняли страны ЕС: за Францией идут Финляндия, Бельгия, Дания и Италия. Последнее место среди стран ОЭСР по этому показателю занимает Мексика – на социальные нужды там выделяется 7,5% ВВП.

В среднем страны ОЭСР вкладывают в социальную сферу 20,5% ВВП. А в России доля расходов на социальные обязательства составляет всего около 7% ВВП, согласно плану федерального бюджета на 2019 — 2020 годы.