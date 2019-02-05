Топ-10 лучших кинопремьер месяца 5.02.2019, 10:59

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Что посмотреть в феврале.

Февраль — месяц «оскарный». И пусть в этом году премия проявила себя максимально ангажированной и конъюнктурной, прокатчики все равно стараются подстроиться под вкусы киноакадемиков и выпустить в последний зимний месяц не только блокбастеры, но и что-нибудь эдакое с налетом премиальности, пишет onliner.by. На этот раз кинопремьер особенно много, но журналисты отобрали десятку самых перспективных.

«Снегоуборщик» (с 7 февраля)

Режиссер: Ханс Петтер Муланд.

В ролях: Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам.

Амплуа Лиама Нисона становится все более и более предсказуемым. Обычный усталый человек волей обстоятельств ввязывается в передряги с криминальным душком. А потом пытается выбраться из них с минимальными потерями крови.

Вот и здесь персонаж Нисона — уважаемый гражданин и простой снегоуборщик. Но из-за бандитов умирает его сын. Что ж, придется бросать лопату и мстить. Скоро даже самые отъявленные наркоторговцы пожалеют, что окопались в этом городке. Потому что снегоуборщик всех их найдет и покарает.

Похоже на стандартный крепкий боевичок, но может получиться нечто большее. Трейлер, например, смотрится неожиданно бодро, напоминая даже о работах братьев Коэнов. Среди продюсеров есть воротилы, участвовавшие в создании «Криминального чтива» и «Джанго освобожденного». А сам «Снегоуборщик» является ремейком скандинавского триллера.

«Ван Гог. На пороге вечности» (с 7 февраля)

Режиссер: Джулиан Шнабель.

В ролях: Уиллем Дефо, Мадс Миккельсен, Оскар Айзек.

Он много пьет, часто выходит из себя, порой невыносим, но удивительно талантлив. Увы, при жизни способности художника разглядели не все. Зато после загадочной смерти его картины стали одними из самых дорогих в мире, а память о нем еще долго будет жить в веках.

В последние годы шоу-бизнес почему-то особенно интересуется творчеством и жизнью Винсента Ван Гога. Возможно, оценили его работы или же увидели кассовый потенциал в биографических отрывках. Что ж, пока и правда получается неплохо.

«На пороге вечности» уже отметили на Венецианском кинофестивале, а Уиллема Дефо номинировали на «Оскар» за главную мужскую роль. К слову, режиссер ленты Джулиан Шнабель был назван лучшим в Каннах за фильм «Скафандр и бабочка». Что касается «Ван Гога», то на Metacritic у этой картины пока 78 баллов из 100.

«Лего Фильм 2» (с 7 февраля)

Режиссер: Майк Митчелл.

Кажется, ну кому могут быть интересны мультфильмы во вселенной Lego? Нет, правда, все эти кубические фигурки, странный визуальный ряд, примитивная пластика. Но нет. «Лего Фильм» пятилетней давности показал, что такая анимация может быть не только зрелищной, но и уморительно смешной.

Продолжение сюжетно практически не связано с первой частью, если не считать команду главных героев. На этот раз им противостоит не злой диктатор, а инопланетные фигурки-конструкторы. Они прибыли, чтобы уничтожить все прекрасное в этом мире. Эммет, Люся, Бэтмен и их друзья постараются не допустить апокалипсиса.

Мультфильм уже посмотрели американские кинокритики. Что ж, судя по их отзывам, предшественника обскакать не удалось. Говорят, не хватает юмора и смелости, да и самоповторов много. В настоящее время у «Лего Фильм 2» чуть больше 60 баллов на Metacritic.

«Завод» (с 7 февраля)

Режиссер: Юрий Быков.

В ролях: Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин.

Русская «чернушка» для любителей «Дурака» и «Левиафана». Если кратко — чумазые мужики живут в сараях, работают по уши в грязи, пьют водку и задаются вопросами о справедливости и мироустройстве.

А если более развернуто, то фильм о работягах, которые берут в заложники олигарха. Мужикам, которым по полгода задерживают зарплату на заводе, нужны деньги. Но бизнесмен знает цену каждой копейке, а потому не спешит выполнять требования. Вместо этого на предприятие приезжает вооруженная банда головорезов, которая намерена отбить босса и наказать строптивых «террористов».

Ленту показывали англоязычной аудитории на фестивале. Та осталась в смешанных чувствах. Одни хвалят картину Юрия Быкова за смелость и напряжение, другие ругают за робость и скуку. Как обстоят дела на самом деле, можно будет увидеть 7 февраля.

«Айка» (с 14 февраля)

Режиссер: Сергей Дворцевой.

В ролях: Самал Еслямова, Давид Алавердян.

Еще один российский фильм в нашей подборке. На самом деле многонациональный, а на «оскарную» номинацию и вовсе выдвигался от Казахстана. Но события происходят в России. При этом кино фестивальное. А это значит, что нас снова будут стращать беспросветной чернухой русского бытия.

Главная героиня — киргизка Айка. Девушка приехала в Москву, но покорить столицу все никак не получается. То беременность, то полиция, то охотники за головами, то смена работы. Так и мается Айка, ищет любой способ заработать в восточном городе возможностей. Хотя какое заработать, скорее выжить.

В отличие от «Завода», ленту Сергея Дворцевого зарубежные кинокритики обласкали. Особенно досталось Самал Еслямовой — ее работу назвали лучшей на Каннском кинофестивале прошлого года.

«Алита: Боевой ангел» (с 14 февраля)

Режиссер: Роберт Родригес.

В ролях: Роза Салазар, Махершала Али, Эйса Гонсалес.

А вот и первенец из списка самых ожидаемых фильмов этого года! Дату релиза картины о сломанной жизнью «киборгине» с большими глазами несколько раз переносили. Ходят слухи, что боссам студии Fox не понравился финальный вариант. Как бы то ни было, дороги назад нет — премьера не за горами.

«Алита» основана на японской манге. К ее экранизации очень долго подбирался сам Джеймс Кэмерон. В 1990-е он отложил проект ради «Аватара», но в конце концов вернулся к давней мечте. Правда, сам остался в роли продюсера, а режиссировать всю эту красоту доверил другу Квентина Тарантино — Роберту Родригесу.

Первые зрительские отзывы обнадеживают: «Алиту» называют очень зрелищной и невероятно красивой фантастикой. А вот профессиональные кинокритики отмечают примитивный сюжет и дурацких героев. Кажется, получилось нечто очень противоречивое.

«Как приручить дракона 3» (с 21 февраля)

Режиссер: Дин ДеБлуа.

Вторая надежда на годный блокбастер. От третьей части «Как приручить дракона» мы также ждем многого. По крайней мере, столько же милоты, юмора и музыки. Те, кто видел премьеру, ставят лайки.

Иккинг больше не мальчик и не подросток, а молодой мужчина. Дружбы с Беззубиком, впрочем, он не оставил. У дракона тоже дела идут в гору, даже любовь на горизонте наметилась. Безоблачную тему взросления попытаются разбавить разбойники, задумавшие истребить всех-всех драконов. Но это мелочи, ведь Иккинг пойдет войной на негодяев и обязательно победит.

На Metacritic у мультфильма 83 балла. Это выше, чем у двух предшественников! Теперь почти не сомневаемся, что премьера вышла годной.

«Власть» (с 21 февраля)

Режиссер: Адам МакКей.

В ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл.

Один из главных претендентов на «Оскар». У фильма аж восемь номинаций, включая основные. При этом здесь, кажется, нет ярко выраженных тем гендерного неравенства и расовых предрассудков. Удивительно, как он вообще попал в отбор! Ах да, политика, республиканцы, антитрамповские настроения…

Центральная фигура ленты — Дик Чейни. 46-й вице-президент США получил практически неограниченную власть во время президентства Джорджа Буша — младшего. Возможности Чейни были настолько широкими, что многие называют его самым влиятельным вице-президентом в истории страны. Поговаривают, что фактически именно Дик определял внешнюю политику США в начале 2000-х.

Вы только посмотрите на Кристиана Бэйла, которому досталась главная роль! Всегда подтянутого актера не узнать в этом грузном теле! Все благодаря пирогам, поедая которые он набрал 20 килограммов лишнего веса.

«Наркокурьер» (с 28 февраля)

Режиссер: Клинт Иствуд.

В ролях: Клинт Иствуд, Брэдли Купер, Мэнни Монтана.

90-летний фермер бороздит американские просторы и в ус не дует. В багажнике то ли картоха, то ли орехи. А еще почти центнер наркоты. Разрушивший собственную семью Эрл Стоун практически не задумываясь стал наркокурьером мексиканского картеля. Но за стариком уже следят. Хеппи-энда не будет.

«Наркокурьер» снят по мотивам реальной истории. Правда, прототипу героя Клинта Иствуда было «всего» 80 лет, но это же мелочи. Тем более что на такое кино идут не за соблюдением достоверности наблюдать, а чтобы увидеть добротную взрослую работу от ветерана индустрии.

Клинт Иствуд не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве режиссера. Предыдущий раз такое случалось аж десять лет назад в «Гран Торино». Той славы, однако, новинке не видать. Отзывы на «Наркокурьера» смешанные, далеко не всем зрителям кино пришлось по вкусу.

«Счастливого нового дня смерти» (с 28 февраля)

Режиссер: Кристофер Лэндон.

В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин.

Завершает подборку выходящий прямо накануне весны то ли ужастик, то ли комедия. Сиквел ленты, вышедшей два года назад. Фильм «Счастливого дня смерти» звезд с неба не хватал, но преданных поклонников заполучил. И вот продолжение с аналогичной концепцией, раскрытой еще в оригинале.

Напомним суть. Девушка по имени Триш попадает во временную петлю типа как в «Дне сурка». Только ее в конце каждого дня обязательно убивают. В этот момент она просыпается утром того же дня. В продолжении практически ничего не изменилось. Триш, словно зритель этой картины, опять попала в ту же ловушку и снова должна найти способ выбраться из нее.