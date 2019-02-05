«Главное у нас - рассчитаться с государством, а обычные люди подождут» 5 5.02.2019, 11:16

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Как белорусы не могут получить страховые выплаты.

Напряженные отношения со страховой компанией могут возникнуть у любого автомобилиста. Самая распространенная претензия - собственники недовольны результатами оценки повреждений автомобиля после ДТП. Но одно дело получить страховую выплату меньше, чем хотелось бы, а другое - вообще остаться без денег. Бывает и такое, пишет abw.by.

Недавно в редакцию обратился читатель Павел, который уже полгода не может получить компенсацию по договору страхования за ДТП от компании B&B Insurance.

"Дело в том, что страховаться в этой компании я начал давно. Предыдущий владелец автомобиля, который является моим товарищем, тоже страховал автомобиль в B&B Insurance. Вопросов по выплатам никогда не было. Ровно до момента, когда у компании начались всем известные проблемы".

В начале декабря 2017 года Министерство финансов приняло решение о приостановлении с 11.12.2017 по 10.04.2018 действия выданного открытому акционерному страховому обществу "Би энд Би Иншуренс Ко" специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности №02200/13-00025 (зарегистрировано в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь 26.03.2004 №13-00025).

"Компании не продлили лицензию, после чего началось массовое подписание дополнительных соглашений. Прочитав об этом в интернете, я обратился в компанию, где сказали, что проблема очень скоро разрешится, просто возникли небольшие разногласия с некоторыми акционерами. 8 декабря 2017 года мы заключили договор страхования на год, который вступал в силу 25.12.2017.

Уже потом, когда владельцы автомобилей поняли, что у них могут возникнуть трудности с получением выплат, они начали обращаться в B&B.

Весной 2018 года я дважды повредил свой автомобиль на парковке. После всей этой истории уже начинаю думать о том, что на эти мелкие повреждения нужно было закрыть глаза, но тогда я подумал, что раз есть возможность отремонтировать машину за счет страховой, да еще и у официального дилера, то почему бы и нет?”

Пока Павел разбирался с тем, что ему делать после ДТП, 11 апреля 2018 года Министерством финансов РБ было прекращено действие лицензии на право осуществления страховой деятельности Открытого акционерного страхового общества "Би энд Би Иншуренс Ко".

"Решение принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках РБ собственных денежных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному законодательством РБ, и денежных средств в сумме, обеспечивающей сформированные страховщиком страховые резервы, - говорилось в сообщении Минфина. - С момента прекращения действия лицензии компания "Би энд Би Иншуренс Ко" обязана передать обязательства по ранее заключенным ею договорам страхования другой страховой организации либо произвести расторжение таких договоров (за исключением случаем возникновения обязательств по осуществлению страховых выплат) и возвратить страхователям часть страхового взноса, пропорционального времени, оставшемуся до окончания страхования, обусловленного заключенным договором страхования. При этом страховое общество также должно исполнить обязательства по осуществлению страховых выплат, возникшие до расторжения договоров страхования".

"Как я уже сказал, мой автомобиль по договору со страховой обслуживается у официального дилера, поэтому ремонтировать автомобиль меня отправили туда.

Изначально в документах на ремонт в графе "плательщик" было указано ОАСО "Би энд Би Иншуренс Ко". По приезду к дилеру мне сказали, что из-за финансовых проблем, которые испытывает страховая компания, заплатить за ремонт машины должен я, а страховая возместит мне потраченные деньги. Поэтому, чтобы сумму за ремонт выплатили быстрее, в направлении на ремонт мне посоветовали в качестве плательщика указать себя, физическое лицо, а не компанию B&B Insurance.

После этого совета я переоформил документы на выплату на себя. Вопросов по переоформлению не было, в страховой мне успешно все подписали.

Автомобиль починили, все акты были подписаны:

В начале августа никаких выплат я не получил, хотя по договору мне должны были перевести их в течение 3-4 банковских дней.

На форумах находил водителей, которые так же, как и я, не могут добиться от B&B Insurance каких-то выплат. Я звонил в компанию, чтобы прояснить ситуацию, на что получал ответ: "Вы знаете, денег нет, но директор на месте. Не бойтесь, он никуда не уехал, как только появятся деньги, мы вам обязательно выплатим".

При этом они не отказываются от своих обязательств по выплатам, так как недвижимость компании на данный момент выставлена на реализацию. По их словам, как только они продадут имущество, то сразу же рассчитаются со своими клиентами. Кормят "завтраками".

Я даже писал письменное заявление на имя директора с требованием выплатить компенсацию, на что получил следующий ответ:

Плюс ко всему договор со страховой я заключал в долларах США, а акт о страховом случае был составлен в начале августа. Сравните курс доллара в начале августа и сейчас. Но и на это мне ответили, что в белорусском законодательстве не предусмотрен пересчет компенсации".

Тут следует пояснить, в ответе компании B&B Insurance фигурирует третий страховой случай, в выплате которого Павлу отказали. Дело в том, что данное ДТП произошло еще с предыдущим владельцем автомобиля.

"Получается, я и выплаты добиться не могу, так еще и доллар растет. Зато нашлись деньги рассчитаться с государством, а обычные люди, как всегда, подождут".

Павел также предоставил в редакцию переписки с людьми, которые, как и он, столкнулись с проблемой страховой выплаты от компании B&B Insurance. Вот одна из них:

- Наша компания подала в суд, но уже полгода выплат все равно нет.

- То есть после суда все равно не выплатили?

- Не выплатили, денег, мол, нет, вот и все.

Как оказалось, таких людей очень много:

- Подскажите, пожалуйста, выплатили ли вам в итоге?

- Нет, не выплатили. Что делать - не знаю. 100 долларов не та сумма, за которую охота воевать.

За комментариями мы решили обратиться к генеральному директору страховой компании B&B Insurance Борису Меднику:

"На данный момент, долгов у компании B&B Insurance на 4 миллиона рублей, а активов - на 10 миллионов. Точное количество клиентов, к сожалению, сказать не могу, но сейчас мы продаем офисное помещение на улице Замковой, продажа которого поможет рассчитаться со всеми нашими клиентами. Помещение около 1600 метров квадратных, находится в центре Минска. На продажу выставили по среднерыночной стоимости".

Формально, ответ генерального директора ничем не отличается от письменного ответа страховой компании на заявление Павла. Ускорить выплату с помощью решения суда, судя по переписке на форумах, тоже не удается. Получается, что в этой ситуации страдают добросовестные клиенты, которые не могут дождаться своих выплат.

Ситуацию комментирует Евгений Грачёв, юрист ABW.BY:

- Что касается сроков выплат, то тут нужно понимать, в каком порядке сейчас идут взыскания. Если открыто исполнительное производство, то очередность удовлетворения требований прописана в статье 122 Закона об исполнительном производстве: сначала налоги, бюджеты, социальное страхование и так далее по списку:

Статья 122. Очередность удовлетворения требований взыскателей

В случае, когда взысканных с должника денежных средств недостаточно для удовлетворения требований взыскателей по всем возбужденным в отношении этого должника исполнительным производствам, указанные денежные средства распределяются между взыскателями в следующей очередности:

В первую очередь удовлетворяются требования по исполнительным документам о взыскании алиментов, расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, сумм в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

Во вторую очередь удовлетворяются требования по исполнительным документам о взыскании:

сумм в республиканский и местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов (налоговые доходы, взносы на государственное социальное страхование, неналоговые доходы, платежи по возврату бюджетных ссуд и бюджетных займов, возмещению платежей, произведенных из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями Правительства Республики Беларусь по внешним займам и кредитам, предоставляемым банками Республики Беларусь, возмещению платежей, произведенных из местных бюджетов в соответствии с гарантиями местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам, предоставляемым банками Республики Беларусь);

В третью очередь удовлетворяются требования по исполнительным документам о взыскании денежных средств:

по исполнению обеспеченных залогом обязательств по договорам за счет средств, полученных от реализации имущества, являющегося предметом залога, в соответствии с законодательством;

в счет погашения задолженности по кредитам, предоставленным банками Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь, а также под гарантии областных, Минского городского, районных и городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов, и процентам по ним;

в счет погашения задолженности по активам, приобретенным открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" у банков Республики Беларусь в соответствии с перечнем таких активов и порядком, утверждаемыми Советом Министров Республики Беларусь, и по кредитам, предоставленным этим открытым акционерным обществом на финансирование проектов, включенных в программы, утверждаемые Президентом Республики Беларусь и (или) Правительством Республики Беларусь.

В четвертую очередь удовлетворяются требования по взысканию иных платежей, не указанных в абзацах втором-девятом настоящей части.

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей очереди.

Требования в пределах одной и той же очереди удовлетворяются с учетом очереди и порядка погашения задолженности, даты возбуждения исполнительных производств. По исполнительным производствам, возбужденным в отношении одного и того же должника в один день, требования в пределах одной и той же очереди удовлетворяются с учетом номера исполнительного производства.

В начале января на сайте Следственного комитета Республики Беларусь была опубликована информация о том, что действия генерального директора были квалифицированы по ч.2 ст.233 "Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере" Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Во время предварительного расследования причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.

Получается, что главное у нас - рассчитаться с государством, а обычные люди подождут.