Помпео: Призываем все страны поддержать народ Венесуэлы, признав Гуайдо президентом 8 5.02.2019, 11:20

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Майк Помпео

Фото: Reuters

США положительно оценили решение 19 стран ЕС.

США приветствуют решение ряда европейских стран признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом и призывают другие страны поступить так же, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, которое опубликовано на сайте Госдепа, сообщает gordonua.com.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Австрии, Чешской Республики, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", – отметил он.

Помпео добавил, что в Вашингтоне положительно отнеслись и к резолюции Европейского парламента от 31 января о признании Гуайдо временным главой страны.

"Мы призываем все страны, включая остальные государства – члены ЕС, поддержать народ Венесуэлы, признав Гуайдо временным президентом и поддержав усилия Национальной ассамблеи по возвращению конституционной демократии в Венесуэлу", – сказал Помпео.

Он призвал венесуэльские вооруженные силы и силы безопасности защищать граждан страны, в том числе Гуайдо и его семью, а также американцев и других иностранцев, которые находятся там.

10 января 2019 года Николас Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента Венесуэлы. 15 января подконтрольный оппозиции парламент объявил Мадуро узурпатором.

23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Мадуро. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что признает это решение. Россия поддержала Мадуро.

26 января ЕС призвал его в течение восьми дней принять необходимые правовые меры для объявления в стране досрочных президентских выборов.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным президентом Венесуэлы.

Мадуро 3 февраля сказал, что президентские выборы пройдут, как и запланировано, в 2024 году.

4 февраля лидеры правительств и главы МИД стран ЕС начали поочередно заявлять о невыполнении требований ультиматума о проведении досрочных выборов в Венесуэле. В тот же день 19 стран Европейского союза приняли совместную декларацию о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Не подписали ее Болгария, Словакия, Ирландия, Кипр, Румыния, Словения, Мальта, Греция и Италия.

Временным президентом Гуайдо признала также Исландия.