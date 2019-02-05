Freedom House: Беларусь по-прежнему несвободная страна 1 5.02.2019, 11:27

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Отчет американского исследовательского центра содержит сравнительный анализ положения в 195 странах мира.

Об этом говорится в отчете Freedom in the World 2019 американского исследовательского центра, который посвящен состоянию гражданской и политической свободы в мире, передает «Радыё Свабода».

Основные выводы

- Положение с правами человека ухудшается в мире уже 13-й год

- Беларусь - несвободная страна

- В прошлом году Венгрия впервые перешла из категории свободных стран в категорию несвободных

- Среди соседей Беларуси Литва, Латвия и Польша - свободные страны, Украина - частично свободная, Россия - несвободная.

Отчет содержит сравнительный анализ положения в 195 странах мира. Из них 86 стран (44%) были признаны свободными, 59 (30%) - частично свободными, и 50 (26%) - несвободными.

Freedom House в отчете дает мрачную оценку глобальной свободы в мире. По мнению центра, за прошлый год положение с демократией и свободой слова ухудшилось в 68 странах мира, в то время как улучшилась лишь в 50-ти.

Freedom House отмечает, что глобальное ухудшение положения продолжается уже 13-й год. За прошлый год центр отмечает особенно существенное ухудшение ситуации со свободными выборами и правами мигрантов.

В этом году Беларусь не фигурирует в списке худших из худших, по мнению Freedom House, с 50 несвободных стран самые худшие - следующие 13, начиная с наихудшей: Сирия, Южный Судан, Эритрея, Туркменистан, Северная Корея, Экваториальная Гвинея, Саудовскую Аравия, Сомали, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Центрально-Африканская Республика и Ливия.

Последний раз Беларусь в списке худших из худших по мнению Freedom House была в 2015-ом году.

Среди других знаковых изменений Freedom House отмечает смену статуса Венгрии со свободной страны в частично свободную. В отчете отмечается, что это - самый существенный отрицательный сдвиг в пределах Евросоюза за всю историю наблюдений. Причина - атаки на демократию и принцип верховенства закона со стороны правительства Виктора Орбана и его правящей партии ФИДЕС.

Никарагуа по сравнению с прошлогодним отчетом перешла из категории частично свободных стран в категорию несвободных. Причиной стало жестокое подавление властями общенационального протеста, эти репрессии углубили и без того острый миграционный кризис в регионе.

В отчете обращается внимание на преследование своих политических оппонентов за рубежом, который практикуют, в частности, такие страны, как Россия, Китай, Турция, Иран и Сирия. Речь идет о просьбе о выдаче, похищении и даже убийства. Одной из наиболее выразительных проявлений этой тенденции Freedom House считает убийство властями Саудовской Аравии журналиста Джамал Хашогги в Турции.

Вместе с тем фиксируются и положительные изменения в ряде стран, где власти были вынуждены идти навстречу народным стремлениям к свободе. Соответствующие процессы происходили в прошлом году в Анголе, Армении, Эфиопии и Малайзии.

Из постсоветских стран в список частично свободных попали Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Украина, несвободными были признаны Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Среди заметных изменений в регионе Евразии Freedom House отмечает улучшение ситуации в Узбекистане. Эта страна остается несвободной и даже не покидает список худших из худших, однако второй год подряд ситуация там улучшается, власти продолжают освобождать политических заключенных и ослаблять ограничения на деятельность негосударственных организаций.

Также показательными событиями в регионе Freedom House называет президентские выборы в Азербайджане и России, в результате которых Алиев и Путин остались у власти, продолжая свою политику подавления независимых средств массовой информации и гражданского общества, злоупотребления властью и преследования политических оппонентов.