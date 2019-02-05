Выбор генерала Костюшко Игорь Мельников, istpravda.ru

5.02.2019, 11:44

История жизни нашего великого земляка до сих пор хранит в себе большое количество малоизученных аспектов.

Уроженец Беларуси, национальный герой Польши, и США, Костюшко, несмотря на потерю Речью Посполитой независимости, и в начале XIX века продолжал оставаться влиятельной общественно-политической персоной. Накануне наполеоновских войн на бывшего руководителя восстания 1794 г. делали ставку в Париже и в Петербурге.

Бесспорный авторитет этого человека на землях бывшей І Речи Посполитой заставлял Александра І и Наполеона Бонопарта задуматься над тем, как привлечь этого человека на свою службу. Каждый из императоров понимал, что успех в этом деле сулит значительные дивиденды в решении т.н. “польского вопроса”.

После возвращения из США на континент в 1798 г. Тадеуш Костюшко обосновался под Парижем. Данный факт вызвал большую обеспокоенность в высших политических кругах Российской империи.

Русский дипломатический посланник в Париже граф А. Морков в октябре 1802 г. писал, что в столицу Франции стекались толпы поляков, желающих объединится вокруг генерала. Встревоженный министр иностранных дел Российской империи граф А.Воронцов потребовал срочно собрать данные о том, что мятежный генерал делает в Париже, как к нему относятся французские власти и лично Наполеон.

Битва под Рацлавицами

Ответ, присланный в Петербург из Парижа, успокоил царских чиновников. В депеше от 10 марта 1804 г. поверенный в делах России в Париже П.Убри докладывал, что Костюшко постоянно живет в Париже и не имеет отношений с французским правительством.

Действительно, Костюшко разочаровался имперскими амбициями Наполеона, его двусмысленными и загадочными заявлениями на счет судьбы Польши, потребительскому отношению к солдатам и офицерам польского легиона, сражавшегося на стороне Франции в Италии и других странах, и решил не вмешиваться в политические процессы в Европе.

Впрочем вскоре о Костюшко вновь вспомнили. Начавшиеся наполеоновские войны вселили в поляков надежду на возрождение Речи Посполитой. В ноябре 1805 г. во время одной из встреч Наполеона с генералами кто-то из французских военачальников заметил, что Т.Костюшко стоило бы использовать для подготовки и организации всеобщего польского восстания.

К тому же во французском штабе не могли не делать ставку на эффективную и главное современную тактику и стратегию ведения боя, которую проповедовал бывший руководитель восстания 1794 г.

Он один из первых в Европе начал делать ставку на маневренность пехоты во время боя. Костюшко еще во время войны за независимость США практиковал тактику применения малых групп пехоты, разбросанных по всему полю битвы. В случае отхода, стрелки прятались за естественными преградами и открывали огонь по противнику без команды.

Мобильный пехотинец Т.Костюшко

Что же касается оборонительных действий, то Костюшко умел создавать хорошо оснащенные оборонительные позиции и делал ставку на прицельный артиллерийский и ружейный огонь.

Кстати, в армии Речи Посполитой также была сделана ставка на применение мобильных, хорошо подготовленных, отрядов стрелков. Так, в 1791 г. была издана «Инструкция для стрелков» где, в частности, отмечалось, что «солдат должен уметь вести прицельную стрельбу пеша, сидя, в положении лежа».

В документе также оговаривалась необходимость обучения данных отрядов умению преодолевать природные преграды, рукопашному бою, плаванию.

Но в 1805 г. Наполеон отказался от привлечения Костюшко на сторону Франции. Впрочем, в Петербурге с опаской продолжали ожидать, что рано или поздно польский генерал примкнет к французам.

Слухи об этом наводнили Европу. Так. Князь П.Долгорукий в декабре 1805 г. писал великому князю Константину, что, якобы, видел польских генералов во главе с Т.Костюшко в ставке Наполеона.

"Погоня" ВКЛ на седле кавалериста

Чем ближе подходила французская армия к границам бывшей Речи Посполитой, тем чаще французам приходилось вспоминать о польских эмигрантах, находящихся на их территории.

В 1806 г. Наполеон вызвал в свою штаб-квартиру в Берлине бывших участников восстания 1794 г. Я.Домбровского и Ю.Выбицкого. Вскоре было издано обращение к полякам с требованием поддержать французскую армию. Оба польских военачальника не уставали повторять, что Костюшко согласен выступить на стороне Наполеона.

Тогда же французский император приказал министру полиции Ж.Фушэ привезти руководителя восстания 1794 г. в его штаб-квартиру. Приехав в Барвиль, Фушэ заявил Костюшко, что Наполеон собирается воевать против Российской империи и польский народ должен помочь Франции в этом деле. Но генерал потребовал гарантий восстановления независимости Речи Посполитой, ее конституции и политического равенства ее граждан.

Тем временем французская армия вступила в пределы бывшей Речи Посполитой. 28 ноября 1806 г. была занята Варшава. Узнав о требованиях Костюшко, Наполеон заявил, что обойдется без него. Однако французы окончательно не отказались от идеи использовать знаменитого польского генерала.

Ж.Фушэ издает ложный манифест с призывом к полякам поддержать Наполеона и подписывает его именем знаменитого «инсургента». «Пан Тадэуш» был возмущен данной выходкой и требовал раскрыть правду об истинном авторе данного документа. Кроме этого, в одном из писем Фушэ Костюшко изложил три условия своего выступления на стороне Наполеона.

Ринграф с изображением "Погони"

В частности, генерал требовал восстановления Речи Посполитой в границах от Риги до Одессы и от Гданьска до Венгрии, установления в стране конституционной монархии и освобождения крестьян с землей. Безусловно, французский император посчитал данные требования невыполнимыми.

Во время зимней компании 1806-1807 гг. польская тема вновь стала актуальной. Причем активность в этом направлении стала проявлять и Российская империя. Так, среди элит бывшего Великого Княжества Литовского один за другим стали появляться планы возрождения Речи Посполитой под скипетром Александра I.

Авторами одного из проектов стали участник восстания 1794 г. Томаш Вовжецкий и бывший посол от Брестского повета на Сеймы 1782, 1786, 1788-1792 гг., Станислав Немцевич. Последний и представил министру иностранных дел Российской империи А.Чарторийскому свой план «Myśli względem ziem litewskich i ruskich».

Полонецкий универсал Тадеуша Костюшко

В соответствии с этим документом предполагалось создать из вошедших в состав Российской империи земель ВКЛ автономное государство. К сожалению, неизвестно, какое место отводили создатели плана фигуре Т.Костюшко, но больших сомнений нет, что реализация любого государственного проекта на землях ВКЛ и Речи Посполитой не могла бы обойтись без столь сильной и влиятельной личности.

В это же время на польских землях, находившихся под французской оккупацией также обсуждались планы возрождения Речи Посполитой. В частности, князь Ю.Понятовский предлагал французскому императору восстановить Польское королевство на территориях, которые отошли после разделов к Пруссии и Российской империи. В Варшаве также были слышны призывы восстановить в Польше монархию, а королем провозгласить…Тадеуша Костюшко.

Сам генерал также не оставался в стороне и весной 1807 г. направил в наполеоновский генштаб документ, озаглавленный «Проект следующей войны в Польше». В соответствии с ним французскому командованию предлагалось сформировать из поляков подвижные кавалерийские отряды и направить их с задачей организации диверсий против русских войск в Брестском воеводстве и на Волыни.

Тадеуш Костюшко

Эти отряды, избегая стычек с крупными, превосходящими их по численности отрядами русских, должны были разрушать тыловую инфраструктуру русской армии, сковывать передвижения крупных соединений и дезорганизовывать транспортные коммуникации противника. Кроме этого, диверсанты вели бы разведывательную деятельность и провоцировали антирусские выступления.

Эффективность такого рода боевых действий была доказана еще во время восстания 1794 г. Тогда отряд под командованием С. Грабовского в районе Ивенца перешел границу с Российской империей и углубился на территорию Минщины. Русский гарнизон в Минске был достаточно многочисленным и Грабовский, не решившись атаковать город, двинулся в строну Койданово.

Население, восточной Беларуси, не смотря на русскую пропаганду, в большинстве своем с сочувствием относилось к «литвинам». Диверсионный отряд постоянно пополнялся новыми добровольцами. Все это позволило Грабовскому сходу захватить хорошо укрепленный Бобруйск и уничтожить находившийся там русский гарнизон.

Царское командование было настолько обеспокоено деятельностью диверсантов, что на борьбу с ними из Западной Беларуси было отозвано 4 тыс. русских войск. Все эти факты успешной деятельности диверсантов Костюшко были, безусловно, известны французским генералам, что заставило их со всей внимательностью подойти к изучению данного предложения.

После начала русско-французской войны 1812 г. Костюшко выжидал и наблюдал. Представители Генеральной конфедерации Польского королевства пытались предложить генералу возглавить эту конфедерацию. Уговорить престарелого Костюшко должна была княжна Анна Сапега. Но Костюшко отказался от этого предложения, мотивируя свое решение тем, что «конфедерация не может гарантировать целостность границ Польского королевства».

Русская кампания Наполеона закончилась полным провалом. Многие поляки, поддержавшие французов в войне с Российской империей, навсегда остались лежать на заснеженных полях «матушки России». Другие отступили с остатками «великой армии».

Новость о том, что русские войска вступили на французскую землю Костюшко встретил с воодушевлением. В феврале 1814 г. он даже принимал у себя русских казачьих офицеров и запретил жителям своих владений оказывать сопротивление русским.

После падения Наполеоновской империи «решением» судьбы польских земель занялся Александр I. Русский монарх не мог не вспомнить о Костюшко, тем более, что генерал сам напомнил о себе. Он направил царю письмо, в котором просил объявить для поляков всеобщую амнистию, провозгласить в Польше конституционную монархию и, наконец, через десять лет отменить крепостное право и наделить крестьян землей.

Через месяц Костюшко получил ответ от Александра I. В письме царь рассыпался любезностями и приглашал Костюшко к сотрудничеству. 5 мая 1814 г. генерал был торжественно принят царем в Париже. В 1815 г. состоялся Венский конгресс, по результатам которого было создано Королевство Польское, которое царские чиновники чаще называли Царством Польским. С этого времени Костюшко перестал интересовать русского императора. Вскоре генерал выехал в Швейцарию, где скончался в 1817 г.

Будучи истинным патриотом І Речи Посполитой, Костюшко болезненно переживал раздел своей родины в конце XVIII века. «Литвин» по происхождению, он стал политическим поляком желающим возродить из пепла некогда могущественную Польшу.

Начало ХІХ века принесло Европе новые испытания в виде наполеоновских войн. Талантливый военачальник вторую половину своей жизни вынужден был заниматься вопросами политики. Демократ-республиканец Костюшко, не мог простить Наполеону предательство революции.

Впрочем, первоначальный успех французской армии вселил в генерала надежду на возрождение его родины, но кампания 1812 г. все расставила на свои места. Не оправдалась ставка Костюшко и на русского императора. Как бы то ни было герой восстания 1794 г. не стал марионеткой в чужих политических играх, чем заставил уважать себя и современников и потомков.

Игорь Мельников, istpravda.ru