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Сделка по продаже одной из крупнейших нефтесервисных компаний РФ сорвалась из-за санкций США

  • 5.02.2019, 11:47
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Schlumberger передумала покупать Eurasia Drilling.

Сделка по продаже одной из крупнейших российских нефтесервисных компаний Eurasia Drilling Company, которая была призвана привлечь в РФ современные технологии нефтедобычи, сорвалась из-за санкций США.

Американская Schlumberger, которая с 2016 года дважды подавала документы на покупку доли в российской компании, отозвала свое ходатайство на одобрение сделки, которое российские власти рассматривали более года, так и не приняв решения. Как пишет finanz.ru, сообщил Reuters замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Камнем преткновения оказались американские санкции: Российские власти опасались, что после перехода под контроль американской Schlumberger, EDC, контролирующая почти 20% рынка бурения и обслуживания нефтяных скважин в России, будет вынуждена подчиняться американскому санкционному режиму, а в крайнем случае - полностью приостановить работы в РФ.

Для этого Schlumberger согласилась снизить размер покупаемой доли до 50% минус одна акция, а также предоставила в ФАС перечень технологий, которыми она готова поделиться в случае сделки. В ответ комиссия по иностранным инвестициям потребовала, чтобы Schlumberger обязалась не только продать долю в EDC, если США усилят санкции, но и оставить в российской компании привнесенные технологии. На это Schlumberger также согласилась.

Рассматривался и другой вариант - быстрая продажа контрольного пакета акций российской компании после введения санкций, рассказывал близкий к сделке источник. Это условие планировали заранее прописать в соглашении, как и подходы к установлению цены, и условия возвращения пакета акций в случае отмены санкций.

Единственным участником комиссии по иностранным инвестициям, кто оставался против завершения сделки, была ФСБ: ее представитель ссылался на то, что EDC обладает стратегически важной информацией о российских недрах.

По данным European Business Review, на начало 2018 года зарубежные нефтесервисные компании контролировали около половины рынка буровых работ и обслуживания нефтяных скважин в России, причем именно они поставляют в РФ современные технологии.

"Российские нефтесервисные компании - это в первую очередь потребители технологий. Даже инвестиции в инновации несут характер тестирования и экспериментов с импортированными технологиями и оборудованием", - рассказывает партнер KPMG в России Антон Усов.

В частности, за четыре года санкций в РФ так и не было создано ни одного собственного флота гидроразрыва пласта, а имеющийся флот стремительно ветшает, отмечает директор энергетического центра при Московской школе управления "Сколково" Татьяна Митрова.

Ключевой проблемой становится невозможность поддерживать добычу на стареющих месторождениях, добавляет она.


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