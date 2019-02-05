Лукашенко: Провалили обещанное, не вернули деньги в бюджет или инвестору 30 5.02.2019, 11:57

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Диктатор собрал на совещание экономический блок.

Лукашенко собрал на совещание экономический блок страны. На мероприятии обсуждается спектр вопросов, начиная от международного сотрудничества до повышения эффективности работы отдельных предприятий, сообщает БелТА.

"Сегодня традиционное совещание с экономическим блоком нашего государства, ядром которого является правительство. Поскольку вопросы, вынесенные на совещание, касаются и парламента, и Комитета госконтроля, моей администрации, других структур, мы пригласили сюда руководителей (этих госорганов. – ред.). Рассмотрим несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития, таможенных вопросов", - очертил тематику встречи диктатор.

Кроме того, правительство внесло предложения по повышению эффективности работы отдельных предприятий.

"Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители (подобных предприятий. – ред.) пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера", - подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, что внешний госдолг Беларуси по состоянию на 1 января 2019 года составил 16,9 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,2 млрд долларов (с учетом курсовых разниц).

Валовый внешний долг Беларуси, куда входят и долги госпредприятий, превысил 40 млрд долларов.