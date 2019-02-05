Пять простых советов для продления жизни 6 5.02.2019, 12:06

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Они могут быть легко применимы в обычной жизни.

Что рекомендуют ученые для продления жизни, и какие лайфхаки долголетия доказаны научно? Как минимум пять советов научных специалистов могут быть легко применимы в обычной жизни, пишет сайт medinfo.ua.

Рекомендация 1: пить кофе. Тем, кто мечтает о продлении собственной жизни, нужно обязательно подружиться с кофе. Наука говорит, что употребление кофе снижает повреждение ДНК в человеческом организме. Это означает защиту от развития тяжелых болезней, конкретно рака. Причем действие напитка обладает накопительным эффектом.

Также научные проекты с участием большого количества людей показали, что при употреблении кофе снижается риск появления фибрилляции предсердий – главной причины убивающих человека раньше времени инфарктов и инсультов.

Рекомендация 2: делать планку. Планка является самым действенным упражнением для тренировки мышц всего тела. Именно мышечное дряхление, утрата мышечной массы является одним из показательных маркеров старения.

Что особенно приятно, для поддержания своих мышц в тонусе, изнурять себя планкой не нужно. По словам сотрудника Университете Ватерлоо в Канаде профессора Стюарта Макгилла, оптимального результата в планке можно добиться за 10 секунд. Опытным спортсменам он рекомендует 3 подхода планки по 10 секунд.

Рекомендация 3: быть «жаворонком». Раннее засыпание и раннее пробуждение, типичные для людей-«жаворонков», способствуют продлению жизни - в отличие от режима «сов». Китайские ученые доказывают, что идеальный сон для оздоровления и омоложения организма длится с 10 вечера до 6 утра. В этот период происходит интенсивное восстановление иммунной системы, печени и легких. Для того, чтобы данный процесс стал максимально оздоровительным, в это время нужно находиться в состоянии сна.

Рекомендация 4: получать солнечные ванны. Ежедневно организм должен получать около 600 МЕ витамина D. Наиболее полезно получать данный витамин за счет воздействия на организм солнечного света. Было обнаружено что люди, получающие достаточно солнца, на 67% менее склонны к возникновению рака. Чтобы обеспечить организм достаточной дозой солнца, нужно ежедневно принимать солнечные ванны длительностью 10-15 минут.

Рекомендация 5: не злоупотреблять чисткой зубов. Некоторые ученые считают, что современные люди чистят зубы слишком часто и к тому же используют для этого средства с агрессивными для микрофлоры рта компонентами. Все это, по их мнению, способствует нарушению бактериального баланса в ротовой полости, что точно не помогает продлевать жизнь. Научные исследования показали, что от бактерий во рту зависит риск развития болезни Альцгеймера.