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Ушел из жизни Михаил Костюк, единственный в Беларуси академик-историк

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  • 5.02.2019, 12:31
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Михаил Костюк

Ученый был автором более 250 работ по истории Беларуси.

Скончался доктор исторических наук, академик Михаил Костюк, сообщает nn.by.

Михаил Павлович Костюк (р. 26.03.1940, д. Мостище Новогрудского р-на Гродненской обл.), историк. Академик Национальной академии наук Беларуси (1996; чл.-корр. с 1989), доктор исторических наук (1980), профессор (1987).

Окончил Гродненский госпединститут имени Янки Купалы (1963). В 1969 работал в Институте истории НАН Беларуси, в 1988—1999 гг. директор Института истории, с 1999 заведующий отделом, с 2007 г. главный научный сотрудник этого института.

Научные исследования были посвящены истории Беларуси ХХ в., в т.ч. истории крестьянства, рабочих, интеллигенции. Изучал историю государственного и национально-культурного строительства в Беларуси, проблемы историографии, источниковедения и др.

Автор свыше 250 научных работ, в т.ч. 4 индивидуальных и свыше 10 коллективных монографий.

Награжден медалью Франциска Скорины (2010).


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