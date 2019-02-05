Белорусам на заметку: список самых востребованных специальностей в Литве 3 5.02.2019, 12:35

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Этим специалистам долго работу искать не надо.

Служба занятости (ранее Биржа труда) Литвы подготовила барометр возможности найти работу, в нем учитываются 155 профессий, пишет delfi.lt.

В нем указано не только, каких специалистов в Литве больше всего не хватает, но и выделена ситуация по конкретным областям страны. В этом году рядом с профессией указана и зарплата. Однако надо иметь в виду, что дается средняя зарплата, а это значит, что в некоторых регионах на такую зарплату можно не рассчитывать.

Служба занятости сообщает, что в этом году в Литве растет спрос на инженеров, по-прежнему востребованы специалисты в сфере ИТ. Из числа квалифицированных работников больше всего востребованы водители большегрузных машин и грузовых машин, мясники, наладчики и операторы станков по обработке металла, швеи, скорняки и шапочники, строители, водители автобусов и троллейбусов, обивщики мебели.

"Тенденции похожи на то, что было в прошлом году. Разница зависит от региона. Но по сути те специальности, которые были в прошлом году, востребованы и в этом. Промышленность всегда нуждалась и нуждается в работниках. Мы сами проводили опрос крупных компаний, а также малых и средних предприятий, видели, что больше компаний намерено повышать число работников, а не снижать его. Значит людей не хватает в большей части сфер экономики. Проблема в том, что хотят много квалифицированных работников, а ожидания этих людей в связи с зарплатами растут. Может, не столько людей не хватает, сколько зарплаты не хотят платить, а не хотят, поскольку нет возможностей", – сказал старший экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Служба занятости также информирует, что на данный момент сложнее всего найти работу в секторе администрирования и исполнительном секторе, в секторе учета и бухгалтерии, немного вакансий для биологов, ботаников и зоологов, операторов по сбору данных, графических дизайнеров, дизайнеров и декораторов, помощников юристов, секретарей, спортивных тренеров, инструкторов и судей, юристов, управляющих, переводчиков и языковедов, журналистов, охранников, флористов, парикмахеров, косметологов, водителей легковых авто, такси и фургонов.

"Все потому, что готовят слишком мало специалистов для сектора ИТ, юристов готовят больше. (...) У нас много управляющих, это влияние торгового и транспортного секторов на экономику, оно больше, чем в других странах Балтии", – заметил Повилаускас.

На вопрос, не станет ли Литва слишком дорогой страной, если будут расти зарплаты, не начнут ли переводить центры услуг в более дешевые страны - Индию,например, экономист сказал, что работники сектора ИТ уже сейчас - игроки на мировом рынке, тут в плане зарплат Литве еще есть куда расти.

"Сейчас хорошие специалисты в сфере ИТ дорогие. Они – игроки глобального рынка, их зарплаты приблизились к зарплатам таких специалистов в некоторых странах Западной Европы, для некоторых не проблема переехать в Берлин или Лиссабон или работать дистанционно. Я не думаю, что тут что-то изменится с центрами услуг. Надо признать, что по зарплатам в Евросоюзе мы третьи с конца. Значит все равно относительно дешевы, может владельцев каких-то центров услуг это беспокоит, но в конкурентном пространстве мы будем конкурентоспособны еще 5–10 лет", – заверил экономист.

Служба занятости разделила потребность в работниках и по регионам. Например, в Вильнюсе не хватает разных инженеров, работников сектора ИТ, учителей начальных классов, специалистов по уходу за больными. В Шяуляйском округе не хватает врачей, бухгалтеров, менеджеров по продажам, управляющих бизнесом.

Рядом с профессиями указаны зарплаты. Экономист напоминает, что зарплаты отличаются в зависимости от региона. Что значит зарплата бухгалтера 741 евро "на бумаге", это значит, что в регионе она может быть меньше. Иногда, по словам Повилаускаса, она бывает меньше на треть.

"Статистика показывает, что зарплаты отличаются. Достаточно взять данные "Содры" о средних зарплатах в разных регионах. Все же средняя зарплата самая высокая в Вильнюсе, затем идут Клайпеда и Каунас, примерно столько же, потом идут регионы, но разница значительная. Если в Вильнюсе во втором полугодии средняя зарплата брутто была больше 1000 евро, то в небольших округах это было 700 евро. Это почти на треть меньше", – сказал Повилаускас.

Когда говорят о росте зарплат, часто упоминают, что зарплаты растут быстрее, чем продуктивность труда. А это может повлиять на конкурентоспособность при экспорте товаров и услуг. Однако, по словам Повилаускаса, зарплаты должны расти быстро, если мы хотим решить проблему эмиграции.

"Одно из объяснений, почему зарплаты в Литве меньше, чем в Эстонии и Латвии - это то, что там работникам отдают больше прибыли. В этом контексте есть некоторое пространство для повышения зарплат, которое не нарушит стабильность экономики. Кроме того, когда говорим о том, что зарплаты растут быстрее чем производительность, то же самое происходит в Эстонии, Латвии, Польше, во всей Европе. Производительность зависит от сектора", – сказал экономист.

По словам Повилаускаса, в этом году прогнозируют средний рост зарплат "на бумаге" на 7%, однако из-за налоговой реформы, зарплаты "на руки" увеличатся на 10%. Также прогнозируют, что в госсекторе зарплаты будут расти быстрее, чем в частном.