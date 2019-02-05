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Скрутили в аэропорту: подробности задержания руководителей холдинга БелОМО

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  • 5.02.2019, 12:49
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иллюстрационное фото belomo.by

Под арестом могут находиться сразу два руководителя предприятия.

По неофициальной информации, директора БелОМО «по коммерции» Владимира Кискина задержали 24 января в аэропорту, пишет Telegram-канал «Хромой бес».

Ранее источник «Белсатa» рассказал о задержании генерального директора БелОМО Вячеслава Бурского. На предприятии эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, сообщает «Белсат».

На тот момент (1 февраля) журналистам удалось выяснить, что директор «по коммерции» якобы находится в отпуске.

Telegram-канал «Хромой бес» сообщает, что вероятной причиной задержания Кискина стало дело о взятке. Менеджер теперь может находиться под домашним арестом.

Белорусское оптико-механическое объединение (БелОМО) специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств.

4 февраля анонимный работник завода рассказал журналистам kp.by, что гендиректора БелОМО задержали в России.

«Вячеслава Александровича задержали в России, делом занимается КГБ Беларуси. Если коротко, то руководство завода сделало здесь частную лавочку и гнало заказы мимо предприятия», – рассказал источник изданию.

Вячеслав Бурский 27 лет руководит БелОМО и дважды получал из рук Александра Лукашенко ордена за свою работу.

В 2011 году США включили «БелОМО» и «Белтехэкспорт» в санкционный список. Основанием для санкций была «надежная информация, которая свидетельствует, что данные компании передавали в Иран, Северную Корею и Сирию либо получали из этих стран «оборудование и технологии, указанные в списках контроля за многосторонним экспортом, либо другим образом имели возможность сделать материальный вклад в оружие массового уничтожения или системы крылатых и баллистических ракет». В 2013 году санкции с «БелОМО» были сняты.


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