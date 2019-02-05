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Андрей Сидоренко: Позитивный диалог со Стасенко, Стасем и Шинкевичем продолжается

  • 5.02.2019, 13:04
Андрей Сидоренко
Фото: Сергей Шелега

Главный тренер сборной Беларуси собирает команду на «Kaufland cup».

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал состав, который отправится на «Kaufland cup», пишет tribuna.com.

– Я собрал ребят из нашей лиги, молодых ребят из «Динамо», хочу посмотреть их на фоне серьезных соперников. Игры очень быстрые, команды мастеровитые, надо проверить, как мы будем выглядеть, а для ребят будет хороший опыт.

- Насколько этот ростер будет отличаться от состава, который будет собран перед чемпионатом мира?

– Будут еще кандидаты, постараемся собрать всех, чтобы создать конкуренцию. Лучшие из них поедут на чемпионат мира.

- А что с Сергеем Дроздом, который пропустил вчерашнюю тренировку?

– Микротравма. Поэтому мы не стали выходить на лёд, не набираем состав.

- Других динамовцев не трогали?

– Нет, вы же видите, что в «Динамо» происходит. Смысл везти хоккеистов, которые не готовы? Они устали, играют через день, тем более у нас 15 человек. Эффекта мы не получим.

- На двух вратарей, которые вызваны на этот сбор, на них будем сделана ставка и в апреле?

– У нас еще есть Осипков, Кульбаков. Следим и за Брикуном, Трусом. Коваль смотрит постоянно.

- Поддерживаете ли вы идею перевода хоккеистов минского «Динамо» в чемпионат Беларуси за рамками трансферного окна?

– Поддерживаю, молодые хоккеисты в марте поиграют, а в апреле будем забирать и готовиться к чемпионату.

- Коробов без клуба, но получил вызов. Почему?

– Хотел познакомиться с ним и дать возможность сыграть за сборную. Он хороший игрок и лидер.

- Какая вероятность появления в составе перед чемпионатом мира Стасенко, Стася и Шинкевича?

– Не готов говорить. Я с ними на связи. Позитивный диалог продолжается.

- А Джефф Плэтт?

– Разговариваем.

- Будете ли приглашать ребят из Северной Америки?

– Конечно, будем. Смотрим за Сушко, Шаранговичем. За всеми смотрим. Просматриваю практически все лиги, – сказал Сидоренко.


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