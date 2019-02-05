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Германия и Япония будут бороться за реформирование ВТО

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  • 5.02.2019, 13:12

Берлин и Токио выступают за многополярный торговый порядок.

Германия и Япония в связи с угрозой, нависшей над всемирной свободной торговлей, намерены совместно бороться за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе дискуссии со студентами университета Кэйо в Токио во вторник, 5 февраля, сообщает dw.com.

Во время нынешнего председательства Японии в организации стран "большой двадцатки" реформа ВТО будет одним из ключевых пунктов повестки дня, обещала Меркель, отметив, что в позициях Берлина и Токио по данному вопросу много общего.

По словам федерального канцлера, правительство ФРГ в настоящее время внимательно следит за торговым конфликтом между США и Китаем, поскольку обе эти страны являются весьма крупными игроками в мировой торговле. Если в Китае в результате этого конфликта рухнет потребительский спрос, то Германия и Япония сразу же почувствуют это, ибо экономики разных стран очень тесно переплетены друг с другом, пояснила Меркель.

Так, в Германии пострадала бы, к примеру, автомобильная промышленность, а в Японии - поставщики комплектующих для китайского технологического концерна Huawei. Поэтому Япония и Германия выступают за многополярный порядок в мировой торговле, резюмировала Меркель.

5 февраля завершается двухдневный официальный визит главы правительства Германии в Японию. Днем ранее Ангела Меркель встретилась с премьер-министром этой страны Шинцо Абэ.


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