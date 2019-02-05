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Леонид Заико: Александр Григорьевич, отстань от школы!

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  • 5.02.2019, 13:14
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ЛЕОНИД ЗАИКО

Кого пытаются выучить в белорусской школе.

— У Александра Григорьевича сын ходит в школу и у меня сын ходит. Так вот белорусская школа — это советская школа 70-х годов. Там не только дух, там все такое: стены, пол, потолки, директора. Школа готовит наемных работников, - отметил в интервью на primus.by известный экономист Леонид Заико и обратился к Лукашенко:

— Александр Григорьевич, пойми, дорогой: эти дядьки и тетки с розовыми лицами, которых ты назначаешь, не знают, что ты от них хочешь. Они вообще не хотят что-то знать о том, что ты не хочешь.

Товарищи учителя, а также примкнувшие к ним политики, смысл происходящего в том, чтобы наши дети были творчески развитыми личностями, а в школе там с ними обращаются, как с маленькими солдафонами: встань, одень, возьми, это сделай, то нет, это так, это не так. Тоже и в предметах. Посмотрите программы.

Они напоминают какой-то сборник последних финтифлюхов даже не ученых, потому что ученые не пошли в школы. Вот в чем проблема.

Я недавно получаю такую СМСку: «Уважаемые родители, Ваня, Петя и другие отобраны для посещения спортивного мероприятия, где будет Лукашенко. Проведите с детьми соответствующую работу!»

Им по 15 лет, какая может быть работа?! А учителя уже в панике бьются, что будет Лукашенко. Ну и что? Ну будет Лукашенко, директор совхоза приедет на хоккейный матч, наденет штаны хоккейные. Ну что вы, ребята, делаете?

Александр Григорьевич, отстань от школы! Или иди работай в школу, води туда сына за ручку. Вообще, чем меньше внимания к школе, тем будет лучше.


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