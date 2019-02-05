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В Москве эвакуировали три тысячи человек и Дом правительства

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  • 5.02.2019, 13:25
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ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ/ТАСС

Массовые эвакуации проходят из-за сообщений о минировании.

Из-за поступивших анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве эвакуированы 29 мест массового пребывания людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, передает meduza.io.

В частности, после сообщения о бомбах проверяют несколько школ, семь торговых центров. В настоящее время, по словам собеседников агентства, уже эвакуировано почти 3 тысячи человек. ТАСС также сообщает об эвакуации Дома правительства Московской области.

Всего, по данным ТАСС, в Москве эвакуированы около 40 зданий. По словам собеседников этого агентства, сообщения о якобы заложенных бомбах поступили «на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе из Украины».

В конце января массовые эвакуации прошли во многих крупных городах на Дальнем Востоке, Сибири, в Центральной и Северо-Западной России. 31 января из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах эвакуировали около ста зданий в Санкт-Петербурге, а также девять кинотеатров сети «Синема стар» в Москве.

Предыдущая масштабная волна «минирований» прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций ФСБ оценила в 150 миллионов рублей. Ни одно сообщение не подтвердилось.


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