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В Минске продается квартира-близнец «дворца» в Колодищах

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  • 5.02.2019, 13:36
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«Богато» декорированное жилище продают за $120 тысяч.

В этой квартире прекрасно все: от массивных картин в золоченых рамах до «кисточек» на диванных подлокотниках. Парча, бахрома, пилястры в духе Древнего Рима, рослая пальма у окна, отбрасывающая тень на пышный мягкий угол… Но центром интерьера и его главной изюминкой стал фальш-камин, за неимением другого места пристроенный возле батареи у окна. Выглядит он при этом так органично, что нетренированный глаз даже не заметит парадокса, пишет onliner.by.

Квартира общей площадью 65,6 кв. м находится в панельной девятиэтажке на Тимошенко, 28 и выставлена на продажу за $120 тыс. То есть каждый квадратный метр обильно декорированной жилплощади обойдется своему покупателю в $1836.

Своим интерьером квартира до ностальгических слез напоминает жемчужину Колодищанской архитектуры — знаменитый дворец, полный ковров, гномов и икон.


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