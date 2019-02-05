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Задолженность за потребленную энергию в Беларуси - более 1 миллиарда рублей

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  • 5.02.2019, 13:50
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Самая большая задолженность на электричество и тепло по Минской области.

Уровень оплаты электрической и тепловой энергии в 2018 году составил 98,4%, задолженность потребителей на 1 января 2019 года – 1 млрд 72,3 млн рублей, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на Министерство энергетики.

«В 2018 году потребителям страны отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 8 млрд 912 млн рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По организациям Минстройархитектуры оплата отпущенной им энергии составила 97,8%, Минсельхозпрода – 92,3%, концерна «Беллегпром» – 98,4%, Госкомвоенпрома – 99,5%, Белкоопсоюза – 96,5%, Национальной академии наук – 95,3%.

Организации коммунальной формы собственности за 2018 год не обеспечили 100-процентный уровень оплаты отпущенной энергии по всем областям и Минску. Так, по Брестской области уровень оплаты составил 98,3%, по Витебской – 92,1%, по Гомельской – 90,2%, по Гродненской – 96,5%, по Минской – 89,1%, по Могилевской – 92,9% и по Минску – 96,7%.


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