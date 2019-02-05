Новые проекты Навального нервируют Кремль Иван Давыдов, «Открытые медиа»

5.02.2019, 13:49

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Алексей Навальный

Шансов сыграть на опережение у российской власти немного.

«Профсоюз Навального» и «Умные выборы» явно напрягают власть. Ради дискредитации оппозиционера пропагандисты не жалеют даже Пригожина.

Признаки успеха

Как понять, что оппозиционный проект удался, попал в нерв, коснулся по-настоящему опасных для власти тем? Вернейших примет две: во-первых, власть попытается проект со всей присущей ей грациозностью перехватить. Во-вторых, на автора проекта обрушатся потоки отборнейшего компромата. Это, конечно, еще в лучшем для него случае.

Ушедший было в тень Алексей Навальный (атаковали его в последнее время куда меньше, чем «Открытую Россию», например), похоже, со всеми своими новыми начинаниями угадал. «Профсоюз Навального» — сервис, позволяющий любому бюджетнику, чья зарплата должна быть не меньше, чем средняя по региону, определить, не обирает ли его родное государство, написать соответствующие жалобы. Проект, сделанный с прицелом на горизонтальное объединение обиженных под неполитическими лозунгами, явно напрягает Кремль.

Провластный политолог Сергей Марков славится излишней откровенностью и даже некоторой наивностью. Эти качества и придают его высказываниям своеобразную ценность: что у Маркова на языке, то у старших его товарищей из администрации президента на уме. Вот что политолог пишет у себя в Facebook о «Профсоюзе Навального»: «Оппозиция провозгласила новый левый поворот. Теперь будут бить и с этого фланга… Будут подключать к политическим антипутинским кампаниям в социальных сетях. Будут подключать к уличным массовым акциям. А почему мы не знаем, как этим пытается заниматься Общероссийский народный фронт? «Единая Россия»?».

В общем, старшие товарищи явно нервничают, и политологу Маркову передается их нездоровая нервозность.

Президент против «Профсоюза»

И если бы только одному политологу Маркову! В последний день января Владимир Путин провел встречу с министром просвещения Ольгой Васильевой. Скучную и протокольную, можно было бы сказать, встречу, если бы не одна реплика президента: «Надо обязательно с уровня министерства следить за заработной платой учителей и ясно, что это задача, которую должны решать руководители регионов, это все делается на региональном уровне. Но я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации, зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем средняя по экономике этого региона».

Ну, то есть, фактически президент прямым текстом призвал министра опередить Навального, сыграв в его же игру, хотя имени, по привычке, называть не стал. Министерский профсоюз Путина должен заработать раньше, чем народный профсоюз Навального, — таков для Кремля лозунг текущего момента.

Шансов, правда, сыграть на опережение у Кремля немного: если расчеты Навального, предварявшие проект профсоюза, верны, то государство (то есть региональное начальство, которое министру не так-то просто контролировать) обирает примерно четыре миллиона бюджетников. Просто не успеют всем поднять зарплату в соответствии с не особенно реалистичными обещаниями «майских указов», да и где взять денег на такое масштабное начинание?

Но если вдруг даже у них все получится — это тем более доказывает, что Навальный точно угадал с болевой точкой. Успех власти здесь, наверное, опечалил бы самого Навального, но бюджетникам-то не все ли равно, почему их решили выдернуть из нищеты? Заставить власть хотя бы попытаться выполнить собственные обещания — не такое уж маленькое достижение в современной России.

Вождь и повар

Не меньшую нервозность порождает и другой проект Навального — «Умное голосование». Его суть в создании в регионах, где осенью будут проходить выборы, сетевых структур, агитирующих за любых проходных кандидатов, не поддержанных властью. В начале февраля политик презентовал проект в Петербурге. Выбор не случаен — у города огромный протестный потенциал, а врио губернатора Александра Беглова популярным среди петербуржцев не назовешь. Навальный на встрече с горожанами сформулировал сразу две задачи-максимум — отнять в муниципальных заксобраниях большинство у единороссов и добиться, чтобы на губернаторских выборах победил «кандидат второй тур».

Реакция на визит оппозиционера оказалась, прямо скажем, неожиданной. Через телеграм-канал «Незыгарь» была вброшена информация, что Навальный якобы встретился в одном из отелей Петербурга с Евгением Пригожиным. Тем самым «поваром Путина», которого принято винить во всех мыслимых грехах, — от получения в обход закона разнообразных госконтрактов, и до создания частной военной компании «Вагнер» и убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике. Для Навального факт такой встречи — серьезнейший репутационный удар.

Правда, в качестве доказательства факта встречи «Незыгарь» привел лишь несколько фотографий — отдельно Пригожин возле отеля, и отдельно — Навальный возле того же отеля. Специалисты по обработке изображений утверждают, что фото, скорее всего, сделаны в разное время суток.

Навальный отделался жесткими шутками: «Ага, да, провел. Договорился о том, кого еще мы вместе убьем в ЦАР и сколько детей отравим в Москве протухшими обедами». Политика можно понять: никто и не воспринял всерьез информацию о якобы состоявшейся встрече. Вернее, оговоримся, никто, кроме тех, кому по должности положено распространять подобные слухи — от главы RT Маргариты Симоньян и до блогеров, не раз попадавшихся на сотрудничестве с администрацией президента.

Но раз такого рода компромат пошел в ход — значит, заявленные Навальным цели не кажутся его оппонентами недостижимыми. И ради того, чтобы его замазать, не щадят даже имени близкого к Кремлю человека.

Кстати, в качестве ремарки: тоже характеристика эпохи — такие теперь времена, что встреча с близким Кремлю человеком компрометирует встречавшегося, и те, кто запускает про встречу слух, в этом не сомневаются.

Своя игра

Но у случившегося есть и еще одно измерение. Пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» на запрос BBC о факте встречи ответила следующее: «Евгений Викторович сообщил, что одной из тем обсуждения было предложение Алексея Навального прекратить нападки со стороны ФБК по теме школьного питания в обмен на лояльность на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге команде Навального, на что Евгений Викторович ответил ему: «Я солдат на маршала не меняю»».

Пригожин мог бы отмолчаться, проигнорировать журналистов, в конце концов, у российских политических вип-персон это принято. Но он пошел на обострение. Во-первых, видимо, попросили как следует подтвердить реальность слухов о встрече. А во-вторых, он ведь отлично понимает, что слухи эти направлены не только против Навального, но и против него самого тоже.

Общение с Навальным дискредитирует любого околокремлевского деятеля. Точно так же, как общение с околокремлевским деятелем дискредитирует нормального человека. Слухи о встрече — оружие обоюдоострое.

Недавно выяснилось, что кампания Беглова в Петербурге отдана на откуп как раз структурам Пригожина. Похоже, эта новость, да еще и ставшая предметом публичного обсуждения, не очень понравилась кураторам выборов в администрации президента. И Сергею Кириенко — в первую очередь. И в Москве попытались одним ударом прихлопнуть двух зайцев.

Зайцы только оказались с характером. Оппозиционер издевается, понимая, что никто из его соратников столь нелепому слуху не поверит. «Повар» напоминает, что он не только повар, но и воин, и подыгрывает, лишая своих недоброжелателей козырей. Демонстрируя, что вполне готов побороться за контракт и проблем не боится.

А для всех остальных выводы получаются вполне доходчивые. Во-первых, новые проекты Навального представляют опасность для Кремля. И, во-вторых, выборы в Петербурге выйдут очень даже интересными. Будем следить.

Иван Давыдов, «Открытые медиа»