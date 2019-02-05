На мессу Папы римского в Арабских Эмиратах пришли 135 тысяч человек 1 5.02.2019, 14:03

Фото: Francois Nel/Getty Images

Это первая литургия главы Католической церкви на Аравийском полуострове.

Папа римский Франциск во вторник провел мессу на стадионе в Абу-Даби, сообщает Associated Press. Эта месса стала первой литургической службой папы Римского на Аравийском полуострове. Месса состоялась на стадионе Zayed Sports City, пишет zn.ua.

Папа римский прибыл на стадион на своем знаменитом транспортном средстве — так называемом папамобиле, его приветствовали криками "Да здравствует, папа" и "Мы любим тебя!". Согласно подсчетам, на мессе присутствовали 135 тысяч человек. Из девяти миллионов жителей Объединенных Арабских Эмиратов католиками являются около миллиона — преимущественно, это работающие в стране иностранцы.

Богослужение велось на итальянском языке, на экранах транслировались английские и арабские субтитры. В речи он обратился к верующим, находящимся далеко от дома и испытывающим неуверенность в будущем. Также он призвал к умеренности.

"Господь не просил нас создавать грандиозные проекты или привлекать к себе внимание широкими жестами. Он просил нас только об одном произведении, исполнимом для каждого — о нашей жизни", - сказал Франциск.

Организаторы мессы заявили, что на нее должны были прибыть верующие из 100 стран, на ней присутствуют и мусульмане.

Во вторник папа Римский покидает ОАЭ, где находится с воскресенья. Во время визита он встретился с руководством страны, а также с различными религиозными деятелями.