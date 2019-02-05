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Минчанин произвел фурор на украинском шоу «Голос»

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  • 5.02.2019, 14:26
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Фото с сайта kp.by

Он спел так, что к нему повернулись все судьи популярного шоу.

24-летний филолог из Минска Владислав Чижиков выступил в украинском проекте «Голос країни» с песней Perfect (Ed Sheeran) и покорил всех судей, пишет tut.by.

По правилам проекта исполнителю нужно выбрать из жюри тренера, который в дальнейшем будет помогать музыканту развивать свой талант. И Владислав свой выбор сделал почти сразу — его тренером будет молдавский певец, композитор и продюсер Dan Balan.

Кто такой Владислав Чижиков?

Владислав родился в Бобруйске, но сейчас живет в Минске. По его словам, он «собирался поступать на пение», но решил связать свою жизнь с чем-то более серьезным. Однако в итоге парень определил, что хочет связать свое будущее именно с музыкой.

А еще парень был участником украинского телевизионного шоу «Х-фактор» и стал победителем в номинации «Открытие года» Национальной музыкальной премии «Лира» (2017 год). Именно Владислав написал песню для финалистки «Голоса країни-8» Анны Тринчер.


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