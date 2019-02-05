В Киеве собрался первый синод ПЦУ 5.02.2019, 14:41

Фото: ТСН

Синод готовит важные кадровые назначения в православном клире страны.

5 февраля в Софии Киевской проходит заседание первого синода новой украинской церкви.

Заседание началось около 11 часов (12 по Минску) и сегодня должно состояться окончательное формирование синода, поэтому могут произойти важные кадровые назначения, передает ТСН.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, в соборе Святой Софии во время божественной литургии состоялась церемония интронизации предстоятеля автокефальной поместной православной церкви в Украине Епифания.