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В Киеве собрался первый синод ПЦУ

  • 5.02.2019, 14:41
Фото: ТСН

Синод готовит важные кадровые назначения в православном клире страны.

5 февраля в Софии Киевской проходит заседание первого синода новой украинской церкви.

Заседание началось около 11 часов (12 по Минску) и сегодня должно состояться окончательное формирование синода, поэтому могут произойти важные кадровые назначения, передает ТСН.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, в соборе Святой Софии во время божественной литургии состоялась церемония интронизации предстоятеля автокефальной поместной православной церкви в Украине Епифания.


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