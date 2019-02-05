Предприниматели: Мы остаемся без работы и хотим этот факт предать огласке 5.02.2019, 14:48

Архивное фото kp.by

190 ИП из Витебска борются за свои рабочие места.

В Витебске предприниматели обратились к руководству ТЦ «Эвиком» с письмом, под которым подписалось 190 человек.

Малый бизнес просит встречи и разобраться в ситуации, чтобы не допустить уничтожения их рабочих мест.

Сайт РОО «Перспектива» опубликовал текст обращения, который сегодня был передан в администрацию торгового центра.

Обращение предпринимателей ТЦ *ЭВИКОМ*

ТЦ *Эвиком * начал свою работу в 2004 году. Для создания торговых мест каждый ИП обязан был уплатить и уплатил сумму, эквивалентную 1500 $ за площадь 6 кв.метров. Эти деньги не были возвращены предпринимателям, работающим сегодня в ТЦ. Для оборудования рабочих мест были вложены также собственные средства .Увеличение торговых площадей происходило через аукционы на право аренды, проводимые администрацией ТЦ .И также вложены свои средства. Это наши единственные рабочие места. У всех предпринимателей семьи, на содержании дети, престарелые родители.

Администрация ТЦ уведомила нас, что планируется снос всех торговых мест левого крыла второго этажа. Это обосновывается экономической необходимостью. При этом 56 предпринимателей должны будут оставить свои торговые места и переместиться в свободные. При перемещении администрация не сможет обеспечить всех равнозначными местами по площади и по привлекательности для работы. Для аренды занятых нами площадей приглашают представителей иностранного бизнеса, торгующих товарами низких цен и низкого качества.Выдержать конкуренцию с сетевыми магазинами дешевых товаров невозможно.Это разорение, потеря рабочих мест для сотен ИП не только ТЦ *Эвиком*. Люди испуганы, нет уверенности в будущем.Как показывает практика в других городах, иностранные фирмы вытесняют белорусских предпринимателей и производителей Беллегпрома, с которыми мы работаем.

Просим разобраться в сложившейся ситуации, не лишать нас наших рабочих мест .Не уничтожать малый бизнес .При заполнении пустующих торговых площадей руководствоваться интересами национального бизнеса.

Напомним, что недавно руководству РОО «Перспектива» поступило сообщение от предпринимателей из торгового центра «Эвиком, города Витебска:

«Добрый день. Последние новости из Витебска.

В торговый центр «Эвиком», который находится в подчинении управления делами президента, пригласили российскую сеть магазинов «Планета, одежда, обувь» (азиаты из России). Один такой магазин уже открыт в Молодечено, еще такой открывается в городе Мозырь. Предпринимателям нашего торгового центра придется уйти со своих мест. Люди испуганы, взволнованы. Не знают,что делать. Таких конкурентов не выдержат не только предприниматели ТЦ «Эвиком», но и всех других рынков и торговых центров нашего города. Товары этих сетей представлены следующими странами: Кыргызстан, Турция, Китай, Россия. Мы остаемся без работы и хотим этот факт предать огласке. Иностранные фирмы вытесняют своих белорусских предпринимателей и некому нет дела, чтобы подумать, а может стоит свой национальный бизнес поддержать…».