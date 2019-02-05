Заменить Путина? Да хоть завтра 5.02.2019, 14:56

Лев Шлосберг

Совершенно нормально для любого человека ставить себя на место президента.

Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил российский оппозиционный политик, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг:

- Несколько лет назад вы говорили, что готовы заменить президента России Путина. За эти годы что-то изменилось?

- Это был замечательный эфир на псковском «Эхе Москвы», где обсуждалось в принципе будущее нашей страны после 24-го года. И ведущие коллеги псковского эфира, это были Максим Костиков и Александр Сваенко, спрашивали меня «а если вдруг», и я им тогда ответил: если нужно заменить Путина, то я готов. Вот так звучала эта фраза. Это была часть нашего диалога, которая потом, к моему большому удивлению, разошлась более широко, чем, может быть оно того стоило.

Мне кажется, совершенно нормально в свободной демократической стране для любого человека ставить себя на место президента. Вдумайтесь, — мы правда не знаем, сколько жителей в нашей стране, цифры как-то постоянно пляшут, особенно перед выборами, но ясно, что нас больше 140 миллионов очевидно. Вдумайтесь – из 140 миллионов человек мы не можем составить конкуренцию в принципе на должность президента? У нас президент Бог или он помазанник Божий?

Ситуация, при которой всерьез люди высокого политического статуса говорят фразы «Будет Путин – будет Россия, не будет Путина — не будет России», когда происходит реальное полное отождествление смертного человека, волею случая, — я надеюсь, что многие люди понимают это – волею случая оказавшегося главой российского государства, — с самим этим государством и его судьбой – это национальная трагедия.

И чем больше людей в нашей стране будут говорить «да, я готов заменить Путина», и буду управлять не хуже Путина, а возможно, и лучше Путина – потому что я не буду начинать войны. Я не буду проводить несправедливые реформы, в которых нет смысла, потому что деньги от этих реформ идут на ту же войну. Я буду строить мир с народами, понимая, что война приносит горе.

Есть много очень простых вещей, некоторые можно ориентироваться, выстраивая глобальную политику. Вопрос, что вы имеете своей целью, что вы хотите достичь. Если мы действительно строим государство, которое должно сеять страх, и на этом охранять нашу территорию, — не на благоустройстве, не на создании наилучших условий для жизни людей, не на создании максимальной конкуренции во всех сферах – творческой, экономической, социальной, политической, общественной — во всех без исключения.

Если мы хотим построить государство страха, на страхе, и чтобы сюда боялись приходить люди – можно построить такое государство. Но оно бессмысленно. Оно не только несправедливое, оно бессмысленное, потому что оно ничего не создает. Оно только разрушает человеческие судьбы.

И в этом смысле – да, я готов составить конкуренцию Путину или любому другому Путину. Потому что я иначе представляю себе мир, жизнь, смысл государственной политики, вообще смысл деятельности власти. Все намного проще, чем пытаются объяснить официальные лица сегодняшней России. Нужно отвечать на достаточно принципиальные вопросы для того, чтобы прояснить образ государства, образ страны будущего.

У Путина нет страны будущего. Он с восторгом показывает мультфильмы про военную технику. И совершенно непонятно, как рядом с этим будет жить человек. Каким образом он будет себя чувствовать. Он будет хотеть, чтобы его дети, внуки, потомки жили здесь, или он будет мечтать о том, чтобы их миновала эта судьба?

Все это, что происходит сейчас с властью в России, настолько отличается от естественных представлений о нормальной жизни любого живущего человека, что это вызывает колоссальный протест. В этом смысле готовность взять на себя ответственность за государство это готовность и возможность показать другую судьбу страны и другую судьбу миллионов людей.

Мы сегодня, когда говорили об этой книге в Сахаровском Центре, — которому низкий поклон за возможность собрать замечательных людей в Москве и представить эту книгу — мы несколько раз, все авторы этой книги – Светлана Прокопьева, Алексей Семенов, Денис Камалягин, и я говорили о том, что в этой книге постоянно звучит одна и та же мысль: все могли быть живы – русские, украинцы, и бог знает кто, кто погиб на этой войне – все могли бы быть живы, если бы не безумие власти. И об этом нужно говорить прямо.

Люди стали расходным материалом для совершенно безумных политиков. Почему мы не должны говорить, что мы готовы их заменить? Да хоть завтра.