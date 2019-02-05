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Арестовали картины, золотые и серебряные слитки: экс-медицинского чиновника судят за взятки

  • 5.02.2019, 15:29
Андрей Стрижак
Фото: Павел МАРТИНЧИК / kp.by

Бывший глава здравоохранения Гродненской области попался на взятках в 35 тысяч долларов.

В суде Центрального района Минска продолжают рассматривать дело Андрея Стрижака, бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома, пишет kp.by.

Его обвиняют в получении взяток. По версии следствия, с 2014 по 2018 год он принимал благодарность от бизнесменов, которые поставляли в больницы и поликлиники Гродненской области медоборудование. Платили предприниматели за то, чтобы с ними вовремя рассчитались. Один из свидетелей рассказывал в суде, что оплату за товар в сфере здравоохранения часто задерживают, и фирма-поставщик несет из-за этого убытки. Суммы, которые получал Андрей Стрижак, варьировались от 100 долларов до 10 тысяч долларов - всего он получил около 35 тысяч долларов.

Под стражей обвиняемый находится с 19 июня 2018 года. В суде дело рассматривают с 10 января. 5 февраля приступили к допросу обвиняемого. Он рассказал, что во время следствия написал несколько явок с повинной, где сообщил о полученных взятках. Андрей Стрижак несколько раз повторил, что писал их добровольно, без давления и принуждения - мотивом послужило искреннее раскаяние.

Прокурор уточняет у Стрижака детали его общения с предпринимателем Соболевским, главой фирмы «Фрезениус», которая поставляла аппараты «искусственная почка» и другие медицинские изделия. В своей явке с повинной Соболевский указал, что давал Стрижаку взятки за организацию закупок товаров медицинского назначения.

- Мы с ним были в приятельских отношениях, нас связывало хобби - он собирал старые дореволюционные фотографии, иногда меня просил их привезти. Я покупал эти фотографии, передавал ему, а он мне отдавал деньги. Он мог передать мне не больше 100 долларов. Я считал, что между мной и Соболевским - дружеские отношения. Мы в управлении не занимались закупкой оборудования у Соболевского напрямую, этим занимались главврачи, поэтому я затрудняюсь ответить на вопрос, почему он указал это в своей явке с повинной.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Андрей Стрижак рассказал, как ему передавали взятки. Так, Владимир Ладутько, директор «Геол-М», встретился с ним через несколько недель после того, как с фирмой полностью рассчитались за поставленную продукцию. Во время встречи Ладутько передал Стрижаку печатное издание со словами: «Почитаете информацию по медицинскому оборудованию». Внутри лежал конверт с 5 тысячами долларов. Позже Ладутько еще раз передал Стрижаку печатное издание - на этот раз внутри лежал конверт с 3 тысячами долларов.

- Как я понял, эти деньги мне передавались за организацию оплаты медоборудования по указанному контракту. Это была его личная инициатива.

Еще один эпизод касается получения взяток от представителя фирмы «Белреамед», которая занимается поставкой медоборудования.

- В 2014 году фирма Оганесяна выиграла конкурс на поставку оборудования в медучреждения Гродненской области. Он предложил встретиться, я согласился. Обсуждали рабочие вопросы. По завершении беседы он дал мне пакет, где лежали брошюры по медоборудованию. Заехав на стоянку, я открыл пакет, увидел там брошюры и конверт с 500 долларами.

От бизнесмена Ранчинского, представителя «Медисферы», глава Гродненского облздрава получил около 6 тысяч евро за то, чтобы областным учреждениям выделили дополнительные средства, за которые они смогут купить детали для ремонта сложного оборудования. Это оборудование обслуживала «Медисфера».

Во время следствия у Стрижака арестовали 4 картины, набор ложек для чаепития, серебряные и золотые слитки и другие предметы.

Стрижак рассказал, что на стадии предварительного следствия возместил около 19 тысяч долларов. Гособвинитель попросил взыскать с обвиняемого еще 30 тысяч долларов в доход государства.

- То, что сделал осознанно - в содеянном раскаиваюсь, - высказал свое отношение к обвинению Андрей Стрижак.


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