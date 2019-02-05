Три простых совета от минчанки, которая похудела на 35 килограммов 13 5.02.2019, 15:39

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Как ЗОЖ изменил жизнь многодетной белоруски.

«Я предприниматель, жена и мама трех дочерей. Мне 38 лет, живу в Минске. Похудела на 35 кг», — написала tut.by о себе Наталья Адамович.

— Мысль изменить свое тело жила в голове не один год. Рождение первого ребенка сказалось на фигуре. С набранным весом тогда я успешно справилась сама: за четыре месяца удалось сбросить 24 килограмма. Но после каждой следующей беременности приходить в форму становилось все труднее. Всегда появлялись более важные дела, люди, которым нужна была моя помощь. Каждый вечер перед сном я говорила себе «Я соберусь и похудею!». Но вес незаметно прибавлялся.

Я начала искать проекты по похудению. Было неважно, что придется пять раз в неделю ездить в зал на другом конце города. Я видела цель и больше не замечала препятствий.

За месяц до проекта весы показывали 105 кг. Но на проекте в марте 2017 года я стартовала уже с весом в 101 кг. Условия участия предполагали строгое соблюдение режима питания и тренировок: три силовые и две кардио в неделю. Из рациона приказали исключить мучное, сладости, копченые продукты, излишне жирную и жареную пищу. Пропускать тренировки можно было лишь по очень уважительной причине (и то, если отработаешь их в другое время).

Было трудно. Сначала физически. Но постепенно боль в мышцах стала не «неприятным ощущением», а показателем проделанной работы. Я стала брать с собой контейнеры со здоровой едой. Голод не ощущался. Даже, наоборот, иногда казалось, что ем слишком много. Но самыми значительными стали психологические сложности: требовалось подружить семью (которая сперва отнеслась к моему решению слегка иронично) и работу со своей новой спортивной жизнью. Для близких мой поступок стал выходом из зоны комфорта: на какое-то время была потеряна прежняя мама, жена, дочь и друг. Многим непросто было принять, что я стала уделять определенное количество внимания исключительно себе. Потребовалось время, но родные осознали, что я имею право на свою жизнь, на саму себя.

Когда понимаешь, что с каждой тренировкой силы прибавляются; когда замечаешь изменения во внешности; когда уходит вес — появляется осознание, что результат на 100% зависит от тебя. Я начала уважать и любить себя. Невольно отметила, что любуюсь собой в зеркало. Появилось желание улыбаться и наслаждаться жизнью. Появились новые друзья и интересы, а также удивительное чувство, что я полна сил и готова к покорению любых вершин. А еще я разрушила мифы о правильном питании: оказывается, здоровый рацион может быть разнообразным и очень вкусным.

Всего я приняла участие в трех проектах по похудению. В первых двух стала победителем. За шесть месяцев 2017 года я постройнела на 30 кг и Новый год встречала в совершенно другом теле. Еще 5 кг я скинула спустя год. Сейчас поддерживаю себя в форме. Хожу на тренировки и решила, что так будет всегда.

Три совета для тех, кто худеет

1. Заведите ежедневник, где все дела разносите в две графы — «обязательно» и «по возможности». Тренировки вписывайте исключительно в графу «обязательно». Это помогает ответственно подходить к физнагрузкам.

2. Ставьте себе только реальные цели и дедлайны. Задачи должны быть конкретными и выполнимыми. Понимайте, что на пути могут возникнуть препятствия, которые «выбьют» из режима. Самый простой способ в таком случае — впасть в отчаяние и отказаться от задуманного. Не допускайте этого. Анализируйте каждую ошибку, делайте выводы и двигайтесь вперед. Даже короткая тренировка принесет больше пользы, чем ее отсутствие.

3. Заручитесь поддержкой друзей и семьи. Общайтесь с единомышленниками. Это дает мотивацию и помогает преодолеть сложности. И радуйтесь даже самой маленькой победе!