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Что надо знать о новых белорусских больничных

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  • 5.02.2019, 15:36
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Фото: Aif.by

Изменения коснутся в первую очередь семей с детьми.

Постановлением Минздрава и Минтруда и соцзащиты от 04.01.2018 № 1/1, вступившим в силу с 31 января 2019 г., утверждена новая Инструкция о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, пишет «Экономическая газета».

Постановлением № 1/1 утверждены новые формы листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности (далее – справка). При этом, поскольку бланки листков нетрудоспособности (справок) являются бланками строгой отчетности, было принято решение использовать и те бланки, которые уже были выпущены ранее. Они признаются действительными до их полного использования.

Изменения, внесенные в новую Инструкцию, связаны как с порядком выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, так и с порядком оформления этих документов с учетом практики применения ранее действовавшего нормативного акта.

Серьезных изменений в содержание листка нетрудоспособности и справки не вносилось. При этом информацию, которую необходимо в них указывать, унифицировали таким образом, чтобы их было легче перевести в электронный формат, что планируется сделать к 2022 г. Но одно важное изменение следует выделить: в форме листка нетрудоспособности исчезла строка «Место работы». При этом уточнено, что на указанных документах проставляются следующие виды печатей: личная печать врача, печати организации здравоохранения «Для листков нетрудоспособности и справок» и медико-реабилитационной экспертной комиссии.

С 31.01.2019 уточнен круг лиц, которым выдаются листок нетрудоспособности и справка, а также случаи их выдачи. Так, лицам трудоспособного возраста, не работающим и не состоящим на учете в органах по труду, занятости и соцзащите в качестве безработных, будет выдаваться справка: это позволит им подтверждать свою болезнь, что зачастую требуется.

В случае временной нетрудоспособности справка будет выдаваться и лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, в случае стационарного лечения таких лиц.

Изменения коснулись и порядка выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, если мать или лицо, фактически осуществляющее уход за ним, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени, или на дому, или обучается.

В подобной ситуации листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком может быть выдан только матери, поскольку именно она получает пособие по уходу.

Однако в новой Инструкции появилась возможность выдачи неоплачиваемой справки по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) иному лицу. Иногда это необходимо, если мать не может оставить работу или учебу по тем или иным причинам.

Еще одно нововведение связано с выдачей листка нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) в случае болезни матери: теперь не нужно подтверждать, что ребенок не посещает детский сад (учреждение образования) – больничный дадут другому родственнику, например, отцу.

Появилась возможность продлить листок нетрудоспособности или справку тому, кто ухаживает за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет), при оказании им медпомощи в стационарных условиях, на один день для проезда к месту жительства (пребывания) в связи с удаленностью организации здравоохранения и невозможностью в день выписки доехать домой.

Кроме того, в новой Инструкции регламентирован порядок получения листков нетрудоспособности, выдаваемых в организациях здравоохранения вне места жительства (регистрации) пациентов, в т.ч. в организациях здравоохранения негосударственной формы собственности.


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