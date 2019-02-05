Кто стрелял в Лукашенко? 26 5.02.2019, 16:11

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Коллаж: svaboda.org

История «покушения» под Лиозно.

Подкаст Сергея Наумчика на «Радыё Свабода» посвящен придуманному его командой покушению на кортеж. Почему люди не поверили БТ, МВД и КГБ?

Какие факторы способствовали победе Лукашенко в 1994-м: его «антикоррупционный» доклад, выстрел под Лиозно либо вера людей в чудо?

Как случилось, что из страны, которая в момент достижения независимости имела наилучшие стартовые экономические условия по сравнению с соседями, Беларусь превратилась в аутсайдера региона?

Журналисты попытались восстановить наиболее яркие эпизоды последних 25 лет белорусским истории.