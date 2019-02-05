Полиенко требует возбудить уголовное дело против сотрудников Заводского РУВД 5 5.02.2019, 16:26

1,865

Дмитрий Полиенко

Бывший политзаключенный намерен привлечь силовиков к уголовной ответственности.

Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко направил заявление в районный отдел Следственного комитета Заводского района Минска о возбуждении уголовного дела по фактам жестокого и бесчеловечного обращения со стороны сотрудников Заводского РУВД во время его трехсуточного задержания по уголовному делу, пишет правозащитный центр «Весна».

Что стало причиной для заявления?

Во-первых, при задержании Полиенко, когда к нему домой ворвались около девяти сотрудников милиции, один из них нецензурно оскорблял.

Во-вторых, во время транспортировки з дома до ГОМ №2 на спецавто Дмитрию приказали встать на колени и держать руки за спиной. В такой неудобной позе он простоял около часа.

В-третьих, в первую ночь после задержания его отказались принимать в изолятор временного содержания, сославшись на отсутствие ингалятора (Полиенко астматик). Поэтому задержанного вернули в Заводское РУВД, где он провел ночь в карцере, условия которого были значительно хуже. В ИВС его отвезли только утром, когда наконец нашелся ингалятор.

В-четвертых, первый раз принять пищу он смог только вечером 22 января, то есть спустя почти двое суток с момента задержания. За все это время сотрудники милиции ни разу не предложили ему еду.

И последней каплей стало то, что он обнаружил у себя дома, когда вернулся туда после освобождения. После проведенного в его отсутствие обыска в комнате был сломан диван, а на балконе повреждены стены. Также на данный момент неизвестно, куда после обыска пропали деньги Полиенко: или они были изъяты, или просто исчезли.

Дмитрий Полиенко полагает, что все эти факты наглядно показывают, что действия сотрудников Заводского РУВД - не что иное, как жестокое обращение, унижающее человеческое достоинство.

И поэтому он просит Следственный комитет возбудить уголовное дело по фактам жестокого и бесчеловечного обращения и привлечь сотрудников УВД Заводского района к уголовной ответственности.

Напомним, бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, активисты Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева были задержаны 21 января по подозрению в совершении преступления по ст. 341 Уголовного кодекса («осквернение сооружений и порча имущества») за нанесение граффити. Во время почти трехсуточного задержания пыткам и жестокому обращению подвергались и двое других подозреваемых. Так, сразу после освобождения Анастасия Гусева рассказала «Весне» о том, как ее не хотели пускать в туалет, отказывались давать ей еду и оказывать медицинскую помощь.