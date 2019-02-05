Налог на собак: почему белорусам надо платить за своих питомцев 24 5.02.2019, 16:40

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Куда идут эти деньги?

В конце 2018 года Министерство по налогам и сборам Беларуси напомнило об обязательной регистрации питомцев и налоге на их содержание. В случае неуплаты хозяин получит штраф до 15 базовых, пишет kurjer.info. К чиновникам обратилась Анастасия Жаврид, директор центра по защите животных «Анималекс». Она поделилась ответом, который получила недавно.

Анастасия Жаврид отмечает, что это новость обеспокоила в первую очередь волонтёров. Мол, многим хозяевам проще отказаться от своей собаки и выставить её на улицу, чем платить сбор. Это и побудило её узнать подробности о налоге, а также спросить, можно ли его будет отменить.

Когда появился налог на собак

Светлана Шевченко, заместителя министра по налогам и сборам, в своём ответе указала, что налог был введён ещё 1 января 2010. В то время как сам сбор существует с 1997-го. Налог вводится отдельно для каждого населённого пункта нашей страны, а случаев отмены его уплаты пока не было. Кроме того, в некоторых районах ставки налога снижены. Например, это относится к тем, кто имеет чипированных и кастрированных собак. Такая практика относится к жителям Бобруйска и Могилёва, в Белыничском, Горецком, Могилёвском, Чаусском и Шкловском районах.

В чём суть налога и куда идут эти деньги

Анастасия также поинтересовалась, в чём суть налога. Во многих странах такой налог существует, но важно знать, куда он идёт и на какие цели. В ответе значится, что средства идут в бюджет населённого пункта.

Надо ли платить за других питомцев

Далее Жаврид спросила, почему выбор пал на владельцев именно собак. Ей ответили, что вопрос введения налога в отношении других домашних животных уже обсуждался. Его признали нецелесообразным.

Сколько надо платить

Сейчас сумма выплаты составляет 0,3 базовой в квартал (7,65 рубля), то есть 2,55 рубля в месяц. Однако для собак потенциально опасных пород ставка выше: 1,5 базовой в квартал (38,25 рубля), то есть 12,75 рубля в месяц.

Налог уплачивается 4 раза за год:

за I квартал — до 27 апреля;

за II квартал — до 27 июля;

за III квартал — до 27 октября;

за IV квартал — до 27 января.

Кому не надо платить

Льготы по его уплате включают в себя освобождение от уплаты налога для:

инвалидов, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;

пенсионеров по возрасту, инвалидов первой и второй группы (за одну собаку) при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи;

граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, при условии содержания ими не более одной собаки.