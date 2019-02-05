закрыть
5 февраля 2019, вторник, 18:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Налог на собак: почему белорусам надо платить за своих питомцев

24
  • 5.02.2019, 16:40
  • 5,734

Куда идут эти деньги?

В конце 2018 года Министерство по налогам и сборам Беларуси напомнило об обязательной регистрации питомцев и налоге на их содержание. В случае неуплаты хозяин получит штраф до 15 базовых, пишет kurjer.info. К чиновникам обратилась Анастасия Жаврид, директор центра по защите животных «Анималекс». Она поделилась ответом, который получила недавно.

Анастасия Жаврид отмечает, что это новость обеспокоила в первую очередь волонтёров. Мол, многим хозяевам проще отказаться от своей собаки и выставить её на улицу, чем платить сбор. Это и побудило её узнать подробности о налоге, а также спросить, можно ли его будет отменить.

Когда появился налог на собак

Светлана Шевченко, заместителя министра по налогам и сборам, в своём ответе указала, что налог был введён ещё 1 января 2010. В то время как сам сбор существует с 1997-го. Налог вводится отдельно для каждого населённого пункта нашей страны, а случаев отмены его уплаты пока не было. Кроме того, в некоторых районах ставки налога снижены. Например, это относится к тем, кто имеет чипированных и кастрированных собак. Такая практика относится к жителям Бобруйска и Могилёва, в Белыничском, Горецком, Могилёвском, Чаусском и Шкловском районах.

В чём суть налога и куда идут эти деньги

Анастасия также поинтересовалась, в чём суть налога. Во многих странах такой налог существует, но важно знать, куда он идёт и на какие цели. В ответе значится, что средства идут в бюджет населённого пункта.

Надо ли платить за других питомцев

Далее Жаврид спросила, почему выбор пал на владельцев именно собак. Ей ответили, что вопрос введения налога в отношении других домашних животных уже обсуждался. Его признали нецелесообразным.

Сколько надо платить

Сейчас сумма выплаты составляет 0,3 базовой в квартал (7,65 рубля), то есть 2,55 рубля в месяц. Однако для собак потенциально опасных пород ставка выше: 1,5 базовой в квартал (38,25 рубля), то есть 12,75 рубля в месяц.

Налог уплачивается 4 раза за год:

за I квартал — до 27 апреля;

за II квартал — до 27 июля;

за III квартал — до 27 октября;

за IV квартал — до 27 января.

Кому не надо платить

Льготы по его уплате включают в себя освобождение от уплаты налога для:

инвалидов, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;

пенсионеров по возрасту, инвалидов первой и второй группы (за одну собаку) при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи;

граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, при условии содержания ими не более одной собаки.


популярное за неделю

Мнение

Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников