Александр Глеб: У меня все сны были о Германии 2 5.02.2019, 16:50

Александр Глеб

Белорусский футболист рассказал, как стал игроком немецкого «Штутгарта».

«У меня отец фанатом был сборной Германии. И он как-то немцы-немцы. И он мне это привил с ранних лет. Я на протяжении лет 2-3 ложился спать и все сны были про Германию. Что я перехожу именно в Бундеслигу, что я приезжаю домой, а на мне кроссовки адидас, джинсы. И тут раз – и приглашение из Германии. Тогда я понял, что если реально хотеть, мечтать, идти к своей цели, то всего добьешься.

Нюансы, конечно, с переходом были. Долго договаривались. Отступных много. Потом я еще со своих денег отдавал, когда начал более менее зарабатывать», – рассказал белорусский футболист Александр Глеб в шоу «Скамейка основных» на VOKA.TV, пишет «Трибуна».