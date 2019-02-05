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Эксперт раскрыл секрет, как выбирать и заваривать чай

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  • 5.02.2019, 16:54
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Иллюстрационное фото

Он советует избегать «нарядных» коробок.

Вадим Липинский втянулся в чайное дело больше пяти лет назад. Чайные подвальчики, книги, заваривания — и вот Вадим бросил работу айтишником в Москве, чтобы продавать людям этот напиток. Эксперт чайного магазина рассказал tut.by, как выбирать, хранить и заваривать улуны и пуэры дома.

Как выбирать чай

По белорусскому законодательству существует только два вида чая — черный и зеленый. У китайцев — другой чайный мир: белые, зеленые, желтые, улуны, красные (именно эти чаи чаще всего у нас называют черными), пуэры, хейча. Практически все разновидности в последнее время появились на полках магазинов.

— Если выбираете чай в специализированном магазине, то обратите внимание на запах (он не должен быть резким) и внешний вид листа: он должен быть целым, а не ломаным, яркого цвета, — рассказывает Вадим.

В супермаркете, где весь чай упакованный, посоветовать, что выбрать, практически невозможно: листа не видно. Так что фактор отбора банальный — стоимость: дешевый чай хорошим не будет. Вадим проводит аналогию с мясом: говядину по цене сосисок ведь тоже не продают. Также минчанин советует избегать «нарядных» коробок: непонятно, что в итоге будет стоить больше — чай или маркетинг.

Осторожным следует быть с ароматизированным чаем:

— В составе любого чая «с кусочками ягод или фруктов» будет фигурировать ароматизатор, пусть даже «идентичный натуральному». Какого он качества, я затрудняюсь сказать. Хороший чай никто никогда ароматизировать не будет. Часто чай с ароматизатором — «мертвое» сырье, оно могло пересохнуть.

Как хранить чай

Чай хорошо хранится при комнатной температуре. Главное, исключить воздействие прямого солнечного света и посторонние запахи. В идеале его следует хранить не на кухне (либо выделить для этого максимально далекую от газовой плиты полку, в которой нет других резких по запаху продуктов). Не стоит чай вакуумировать или хранить в холодильнике.

Как заваривать чай

— Вы можете взять достойный чайный лист и все испортить плохой водой. При таком раскладе даже тратить деньги на дорогой чай не стоит, — уверен Вадим. — Ведь чай — это два компонента, вода и лист.

Для заваривания следует использовать мягкую, бутилированную питьевую воду. В крайнем случае — водопроводную, очищенную фильтром (встроенным либо кувшинным). Белые и зеленые чаи завариваются при 80 °C (когда закипел чайник — откройте крышку и подождите 6−7 минут), улуны — при 90−95°С, красные чаи и пуэры — 95 °C (кипятком).

Вадим рассказывает о двух способах домашнего заваривания. Европейский способ — это заварник 0,5 литра, чай и вода. Усредненная пропорция чая для такого способа — 0,5 грамма на 100 мл воды. Дальше подбираете под себя: если любите более насыщенный настой — кладете больше, менее насыщенный — засыпаете меньше. Чай должен постоять 3−5 минут.

Второй способ — заваривание проливом. Но и это не тот случай, про который говорят, «а я слышал, что зеленый чай два раза можно заваривать». Для такого способа берется большое количество чая и засыпается в небольшую посуду. Чай заваривается всего 10−13 секунд и может таким способом выдерживать от 6 до 25 проливов (в зависимости от исходного качества чая).

— Любой чай заваривается один раз. У нас можно наблюдать такое: пришли вечером гости, все дружно залили двухлитровый чайник и доливают в него воду на протяжении вечера. Или еще: на ночь сделаю чай, а утром кипяточка долью. Это неправильно: максимум чай может сохранить свои свойства час-два. При длительном контакте с водой он начинает выделять не самые полезные соединения. Стоит ли пить такой настой?

Что касается сахара или молока в чае, это вопрос вкуса — но лично для себя такое Вадим считает неприемлемым.

Как чай влияет на самочувствие

В чае, как и в кофе, содержится кофеин. Чем светлее чай, тем его больше. Кофе дает быстрый эффект, чай может держать в тонусе 3−5 часов, а у некоторых видов белого и зеленого тонизирующий эффект может доходить до 10 часов.

— Если утром нужно быть бодрым, но не хочется «сидеть» на кофе, — можно попробовать пуэры. А если вечером хочется чая, лучше пить что-то из травяных сборов. Табу — чай на голодный желудок. Как говорят сами китайцы, пить чай на голодный желудок как пускать голодного волка в дом.


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