закрыть
5 февраля 2019, вторник, 18:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Пионтковский: Китайские ракеты средней дальности могут покрыть всю территорию России

5
  • 5.02.2019, 16:59
  • 2,790
Андрей Пионтковский

Но идиотов в Кремле это не беспокоит.

Россия критикует США из-за приостановки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако Москве лучше обратить внимание на угрозу, исходящую от Китая. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

"По сути, Россия меряется с США пиписьками – у кого ракеты больше. Это часть пропаганды. Москва кричит, что американцы теперь всю Европу заставят своими ракетами. Но это не так. Никакие ракеты США в европейских странах размещать не будут. Во-первых, это не нужно Америке. Во-вторых, в этом не заинтересована сама Европа.

Вашингтону эти ракеты средней дальности нужны для Азии. Потому что у китайцев сотни таких ракет. Интересно, почему в РФ не задаются вопросом, на кого нацелены эти ракеты? Ведь до США они не долетят. Зато могут покрыть всю территорию России. Но идиотов в Кремле это не беспокоит. Они больше беспокоятся, что Китай недостаточно за Венесуэлу сражается", – отметил Пионтковский.

Он считает, что ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина не позволит ему использовать ракетный потенциал страны.

"Если Россия собирается хоть как-то противостоять Китаю, то ей нужны эти ракеты. Не исключаю, что россияне специально увеличили дальность полета ракет – более 500 км. Чтобы это нарушение заметили американцы и в знак протеста вышли из соглашения. И теперь у РФ руки будут развязаны – она потихоньку начнет работать в этом направлении. Ведь действовать открыто перед китайцами она боялась. В целом это все игра на публику. Рискнет ли кто-то вообще применить эти ракеты?

Ну, разве что какой-то сумасшедший. Если вы заметили, особенно любит про ракеты поговорить Путин. У него прямо глаза блестят. В этом плане он, конечно, опасен. Ведь краешком сознания наверняка осознает, что свою игру проиграл. Если бы в бункере у Гитлера была ядерная кнопка, он бы ее применил. Надеюсь, Путину его окружение этого сделать не даст – не зря же они свои миллиарды зарабатывали", – подчеркнул Пионтковский.


популярное за неделю

Мнение

Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников