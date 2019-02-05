Пионтковский: Китайские ракеты средней дальности могут покрыть всю территорию России 5 5.02.2019, 16:59

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Андрей Пионтковский

Но идиотов в Кремле это не беспокоит.

Россия критикует США из-за приостановки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако Москве лучше обратить внимание на угрозу, исходящую от Китая. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

"По сути, Россия меряется с США пиписьками – у кого ракеты больше. Это часть пропаганды. Москва кричит, что американцы теперь всю Европу заставят своими ракетами. Но это не так. Никакие ракеты США в европейских странах размещать не будут. Во-первых, это не нужно Америке. Во-вторых, в этом не заинтересована сама Европа.

Вашингтону эти ракеты средней дальности нужны для Азии. Потому что у китайцев сотни таких ракет. Интересно, почему в РФ не задаются вопросом, на кого нацелены эти ракеты? Ведь до США они не долетят. Зато могут покрыть всю территорию России. Но идиотов в Кремле это не беспокоит. Они больше беспокоятся, что Китай недостаточно за Венесуэлу сражается", – отметил Пионтковский.

Он считает, что ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина не позволит ему использовать ракетный потенциал страны.

"Если Россия собирается хоть как-то противостоять Китаю, то ей нужны эти ракеты. Не исключаю, что россияне специально увеличили дальность полета ракет – более 500 км. Чтобы это нарушение заметили американцы и в знак протеста вышли из соглашения. И теперь у РФ руки будут развязаны – она потихоньку начнет работать в этом направлении. Ведь действовать открыто перед китайцами она боялась. В целом это все игра на публику. Рискнет ли кто-то вообще применить эти ракеты?

Ну, разве что какой-то сумасшедший. Если вы заметили, особенно любит про ракеты поговорить Путин. У него прямо глаза блестят. В этом плане он, конечно, опасен. Ведь краешком сознания наверняка осознает, что свою игру проиграл. Если бы в бункере у Гитлера была ядерная кнопка, он бы ее применил. Надеюсь, Путину его окружение этого сделать не даст – не зря же они свои миллиарды зарабатывали", – подчеркнул Пионтковский.