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В Минске задержали директора сети японских ресторанов

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  • 5.02.2019, 17:11
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Фото: Pomestam.by, фото носит иллюстративный характер

Его подозревают в неуплате налогов на 40 тысяч долларов.

В Минске по подозрению в причинении ущерба государству в виде неуплаченных налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса) задержан директор и совладелец сети ресторанов японской кухни. По информации tut.by, речь идет об ООО «Магия вкуса», продвигающая службу доставки Prosushi. По информации журналистов, директор задержан еще 22 января.

По данным пресс-службы КГК, компания недоплатила в бюджет около 80 тысяч рублей налогов.

«Оперативниками УДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску во взаимодействии с сотрудниками столичного управления Следственного комитета пресечена противоправная деятельность совладельцев крупной сети ресторанов японской кухни в белорусской столице», — говорится в сообщении.

Установлено, что с апреля 2016 года по март 2017 года должностные лица коммерческого предприятия не отражали в бухгалтерском учете часть наличных денежных средств, поступающих от реализации продукции ресторанов. Занижение реального размера выручки позволяло субъекту хозяйствования занижать налоговую базу и, как результат, недоплачивать налоги, отмечают в КГК.

В ходе обысков в офисах ресторанов и по месту жительства подозреваемых изъято 20 тысяч долларов, наложен арест на имущество фигурантов, в том числе на 10 автомобилей.


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