Синоптики: Завтра будет до +3°С 5.02.2019, 17:20

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

6 февраля погоду Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман, пишет Гидромет.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная - в середине дня -2..+3°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

7 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в северных районах скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку, а днем в отдельных районах Витебской области пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, по северо-востоку до -9..-11°С, максимальная - днем -3..+3°С.

8 февраля в ночные часы погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления, днем скажется виляние атмосферного фронта, перемещающегося с Западной Европы. Ночью в отдельных районах республики, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная - днем -3..+4°С.