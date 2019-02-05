Литва заблокировала инвестиции российского олигарха из-за сбора данных для армии РФ 5.02.2019, 17:50

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Владимир Евтушенков

Россия стремиться собрать больше картографических данных, позволяющих использовать системы запуска ракет.

Литва заблокировала намерение российского холдинга инвестировать в одну из литовских компаний, поскольку ее могли использовать для сбора картографических данных для российской армии.

Об этом заявила во вторник литовская разведка, пишет delfi.lt.

В отчете об угрозах нацбезопасности, подготовленном Департаментом государственной безопасности и Вторым департаментом оперативных служб при Министерстве обороны, описывается случай, когда холдинг российского олигарха Владимира Евтушенкова "Система" через управляемую его сыном инвесткомпанию покупал литовскую фирму, специализирующуюся на картографировании и аэросъёмке.

В это же время под контролем "Системы" находилась российская компания "Кронштадт", которая несколько лет назад победила на конкурсе оборудования центра электронных картографических данных.

По данным разведки, была большая вероятность того, что после приобретения инвесторы попытались бы "воспользоваться прикрытием действующей в государствах ЕС компании и замаскировать сбор данных для российских вооруженных сил".

"Упомянутое действие соответствует modus operandi (образу действия) российской разведки и служб безопасности, когда для деятельности против национальных интересов стран ЕС используются местные компании", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что Россия будет стремиться собрать больше картографических данных, позволяющих эффективно использовать системы запуска ракет.