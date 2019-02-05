Могилев заполонили однотипные «Табакерки» 10 5.02.2019, 17:40

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Все больше белорусов возмущены табачными киосками друга Лукашенко.

В последние месяцы белорусские города заполонили однотипные табачные киоски. Десятки «Табакерок»... Сотни «Табакерок»... Едва ли не на каждой остановке общественного транспорта и вообще порой в не самых подходящих для этого местах, пишет mogilev.online.

Среди белорусов множатся вопросы. Как такое количество «Табакерок» вписывается во все более жесткую борьбу с курением в стране? Почему курить на остановках нельзя, а покупать сигареты — можно? Не будут ли «Табакерки» на остановках провоцировать курильщиков на то, чтобы прямо там же и курить, заставляя окружающих вдыхать ядовитый дым? Не уродует ли такое количество одинаковых киосков городской пейзаж? И, наконец, зачем и кому все это нужно?

Журналисты попытались отыскать ответы на все эти вопросы вместе с горожанами.

Напомним, компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену и другу Лукашенко Алексею Олексину, планирует создать в течение двух лет в Беларуси почти 2500 торговых точек по продаже сигарет.