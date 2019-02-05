За год в посольство США в Минске за визами обратилось более 22 тысяч человек 5.02.2019, 17:57

Большинство их получили.

Посольство США в Минске начало выдавать белорусам визы всех категорий год назад. За это время за ними обратилось 22 400 человек. Большинство заявителей их получили, сообщает tut.by.

Напомним, с 1 февраля 2018 года граждане Беларуси смогли подавать документы в посольство США в Минске на все категории американских виз. Этой возможности белорусы были лишены 10 лет. Раньше многим желающим побывать в США приходилось ехать за границу, чтобы получить американскую визу.

После конфликта в 2008 году количество американских дипломатов в Минске сократили и посольство стало выдавать визы лишь для некоторых категорий граждан. За деловой или туристической визами (категорий В1/В2) белорусам приходилось ездить в посольства США в Вильнюсе, Риге, Таллине, Варшаве, Киеве, Москве.

Посольство США в Минске расширило список тех, кто может получить американскую визу в Беларуси, в начале января 2018 года. Подавать документы на получение в Минске туристических виз (класс B1/B2) смогли белорусы от 50 лет и старше.

Визу США можно получить, как правило, на следующий день после подачи документов, реже — в течение недели.