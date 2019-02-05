В Польше объявили о создании сил обороны киберпространства 5.02.2019, 18:10

Мариуш Блащак

Фото: PAP

Cилы обороны киберпространства будут новой структурой в польской армии.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак представил концепцию по созданию сил обороны киберпространства.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

По словам Блащака, силы обороны киберпространства будут новой структурой в польской армии.

"Эта структура будет сочетанием Национального центра криптологии и инспекции информатики. Чтобы эта структура работала хорошо, люди всегда являются ключевыми, все те, кто создаст армию защиты киберпространства", - подчеркнул министр.

Глава министерства обороны также назначил своего полномочного представителя для создания сил обороны в киберпространстве. Им стал полковник Кароль Моленда, специалист по кибербезопасности, ранее работавший в военной контрразведке.

Блащак подчеркнул, что создание сил обороны в киберпространстве - это имплементация руководящих принципов НАТО.

"Мы солидарны с союзниками, и безопасность - один из наших приоритетов", - заверил Блащак.

Блащак также подчеркнул свою благодарность территориальным силам обороны, которые, по его словам, посвящают свое свободное время, "чтобы присутствовать, реагировать и защищать Польшу".

"В рамках войск территориальной обороны мы создаем кибер-компонент, чтобы те, кто сегодня работает в IТ-компаниях, профессионалы, имеющие высокие позиции на рынке, при желании могли присоединиться к армии и защищать безопасность Польши и поляков", - заявил Блащак.