Кастусь Жуковский: В Европе социальные стандарты в десятки раз выше, чем в Беларуси 2 5.02.2019, 18:16

Независимый журналист из Гомеля поделился впечатлениями о жизни в ЕС.

Публично заявив об угрозах в свой адрес и адрес своей семьи гомельский журналист-фрилансер Кастусь Жуковский в прошлом месяце попросил убежища в одной из европейских стран. В интересах личной безопасности страну пребывания беглец пока не называет, пишет «Гомельская весна».

- По моим наблюдениям в Европе социальные стандарты в десятки раз выше чем в Беларуси. Для тех, кто здесь родился, просто рай, - не без эмоций рассказывает Жуковский. - Здесь мы не принимали участие в так называемом «финансировании госрасходов», не «участвовали в экономике», тем не менее, чужая страна обеспечила нам бытовые условия, о которых многие белорусы только мечтают.

В бытовом плане у семьи все хорошо. Их поселили в трехкомнатной квартире, которая полностью обставлена мебелью. В столовой есть вся необходимая кухонная утварь, на кроватях постельное белье.

«Даже утюг есть», - шутит Кастусь. В неделю семье выдают 130 Евро на питание, этих денег им с лихвой хватает. Продукты питания, особенно молочная группа, здесь дешевле, чем в Беларуси. Коммуналку оплачивает государство.

- У себя на Родине, особенно в райцентрах, где бывал часто по работе, я видел реально голодных людей. Здесь себе такого невозможно представить, люди сытые и довольные жизнью, улыбаются друг другу. Если в будущем у меня будет возможность помогать несчастным людям на Родине, я с удовольствием это буду делать, - продолжает делится планами журналист.

Прошение семьи о предоставлении убежища по словам Жуковского должно быть рассмотрено где-то в течение полгода. Для подготовки к собеседованию предоставляют бесплатного адвоката.

- Дома мы постоянно волновались за несовершеннолетнюю дочь. Так называемый «русский мир» и КГБ не давали нам покоя. Репрессии посыпались как с мешка после того, как я публично рассказал о нелегальной миграции на госгранице. Меня кидали на сутки, штрафовали, приковывали наручниками к дереву, травили и избивали даже в отделении милиции. На электронную почту я постоянно получал угрозы, у нас пропали ключи от дома, потом некоторые документы. Мы не стали ждать, пока нам подкинут наркотики и уехали, - перечислил причины своего отъезда Жуковский.

По его словам, если семье дадут убежище, он мечтает здесь учиться, что бы в дальнейшем была возможность работать. Пока же вся семья учит язык, без этого здесь никуда. Решается вопрос об учебе дочери в школе.

Он также добавил, что дома физически почти не работал и ходил весь день усталый.

- А здесь я мало сплю, но чувствую себя прекрасно. Мы перестали волноваться, мы наконец-то перестали бояться жить!, - добавил К. Жуковский.

Известно, только в 2018 году в отношении Жуковского составлено около двух десятков протоколов за незаконное изготовление продукции СМИ без аккредитации для спутникового канала «Белсат». Районные суды шестнадцать раз наказывали фрилансера крупными штрафом и один раз - за неуважение к суду. Общая сумма штрафов составила 12 432,5 рублей, что превышает среднегодовой заработок в Беларуси. В Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится три отдельные жалобы о нарушении его прав на мирные собрания, на получение и распространение информации.