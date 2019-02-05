Макрон обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Франции 5 5.02.2019, 18:25

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Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Pоссийские государственные СМИ манипулируют общественным мнением и дестабилизируют обстановку в стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российские государственные СМИ, в частности Russia Today и Sputnik, в манипуляции общественным мнением и дестабилизации обстановки в стране. Об этом Макрон заявил 31 января на встрече с французскими журналистами в Елисейском дворце, пишет LePoint (перевод - «Гордон»).

Глава Французской Республики заявил, что один из лидеров движения “желтых жилетов” Эрик Друэ является “медиапродуктом, продуктом соцсетей“. По его словам, протестующие получали консультации из-за рубежа, а их активность поддерживалась “покупными аккаунтами в социальных сетях“. Этим, по данным Макрона, занимались телеканал RT и агентство Sputnik. Он считает, что таким образом российские СМИ подрывали информационное пространство страны.

Кроме того, на встрече с французскими журналистами Макрон выразил недовольство тем, как пресса и телевидение сообщают о протестах "желтых жилетов". Президент отметил, что журналистам стоит больше внимания уделять официальным представителям государства. По его мнению, СМИ проявляют непростительную наивность.

В средине ноября во Франции начались массовые протесты автомобилистов и перевозчиков против высоких цен на топливо. Это сопровождается нападениями на банки, магазины и поджогом машин.

5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон на фоне массовых акций протеста отказался от планов повысить налог на горючее. Однако протесты и беспорядки не прекратились.

За время акций "желтых жилетов" во Франции погибло 11 человек.