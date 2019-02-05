ГАИ среди ночи разбудила жителей многоэтажки, чтобы составить протоколы 1 5.02.2019, 18:34

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Жителей многоэтажки подняли из-за неправильно припаркованных машин.

Жителей многоэтажки в деревне Копище сотрудники Госавтоинспекции подняли среди ночи из-за неправильно припаркованных машин. С вопросом о том, зачем нужно было будить людей, обратилась 2 февраля на прямую линию председателя Миноблисполкома Ольга Вячеславовна. В ГАИ дали объяснения по этому поводу.

Женщина рассказала, что в ночь с 31 января на 1 февраля из-за неправильно припаркованных машин во дворе ЖК «Новая Боровая» один из соседей вызвал милицию. Владельцев авто оштрафовали, протоколы оформляли до поздней ночи.

Как пояснил корреспонденту mlyn.by официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев, о шести автомобилях, припаркованных с нарушениями ПДД между домами №2 и 5 на улице Небесной в «Новой Боровой», сообщил в Госавтоинспекцию один из жителей комплекса. Так как по закону правоохранители обязаны незамедлительно реагировать на вызов граждан, пришлось действительно будить людей и оформлять протоколы поздней ночью.

— Прибывшие на место госавтоинспекторы дозвонились до владельцев всех шести автомобилей. На этих людей были составлены протоколы за нарушения ПДД (пункт 143.16: «Остановка и стоянка запрещается на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке»). После чего водители переставили машины в другое место — на этот раз соблюдая правила. Госавтоинспекторы действовали строго в рамках закона.

Сергей Чеботарев отметил, что это уже не первый подобный случай на данной дворовой территории.

— Заявитель пообещал сотрудникам ГАИ, что продолжит звонить, если увидит, как кто-то паркуется не по правилам, — пояснил он. — Чтобы подобное наконец прекратилось, соседям стоит найти общий язык друг с другом.