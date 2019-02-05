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Медведев предостерег Лукашенко от недобросовестной конкуренции

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  • 5.02.2019, 18:36
фото: kremlin.ru

Премьер РФ заявил, что будет разбираться, если Беларусь будет «демпинговать».

Если Беларусь будет заниматься недобросовестной конкуренцией, «демпинговать», то РФ будет с этим разбираться, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник во время посещения Щербинского лифтостроительного завода, передает РИА «Новости».

Медведев в компании с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным обошел цеха предприятия, ознакомившись с его производственным циклом. Медведеву рассказали, что главным конкурентом является Могилевский завод лифтового машиностроения, который пользуется серьезной государственной поддержкой, что сказывается на конечной стоимости готовой продукции, которая ниже и поставляется в РФ.

«Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция - это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться», - сказал Медведев, добавив, что «всякая кооперация должна быть взаимна…, иначе зачем это надо».

«У нас рынок единый. Если бы у нас не было единого рынка, то и проблем бы не было», - отметил российский премьер.


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