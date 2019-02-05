Брестское «Динамо» арендовало у итальянского «Эмполи» нападающего Адана 5.02.2019, 18:47

Мохамед Саид Адан

Фото с сайта pressball.by

Брестчане арендовали 19-летнего форварда до 30 июля 2019 года.

19-летний нападающий Мохамед Саид Адан на правах аренды до 30 июля 2019 года стал игроком брестского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Права на футболиста принадлежат итальянскому «Эмполи».

Мохамед Саид родился 10 января 2000 года в сомалийском городе Кисмайо, но уже в возрасте 14 лет переехал в Швецию и начал выступать за молодежные команды клуба ГАИС из Гетеборга. Далее последовал переход в «Эргрюте», где он стал одним из лучших бомбардиров молодежного чемпионата Швеции.

Летом 2018 года за 700 тысяч евро (по данным transfermarkt.com – прим.) Мохамед Саид Адан перешел в итальянский «Эмполи», где выступал за вторую команду и за 10 матчей забил 4 мяча, отдав одну голевую передачу.

Футболист присоединится к команде на втором тренировочном сборе в Турции, который пройдет с 13 по 27 февраля.