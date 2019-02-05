Нету Интернета Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

5.02.2019, 18:53

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Антон Орехъ

Советский Союз развалился, а коммунизм рухнул в тот момент, когда никакого интернета и в помине не было.

Битва с ветряными мельницами не имеет перспектив, потому что невозможно победить ветер. Он все равно будет что-то вращать. Мельницы или что-нибудь другое — но ветер не остановишь. Российское государство пытается остановить ветер интернета.

За год количество заблокированных судом страниц выросло чуть ли не в 80 раз. А заблокированных вовсе без суда выросло в пять раз, и в сумме речь уже о полумиллионе.

Причин для блокировки множество и не все из них неправедные. Действительно в Сети есть и фашисты, и педофилы, и торговцы наркотиками. И среди забаненного контента наверняка хватает такого, который надо забанить. Но куда охотнее суды и Роскомнадзор запрещают совсем другие вещи. Те, в которых видят призраки угрозы правящей компании.

Людям ограничивают доступ не просто к террористической или наркотической информации, а к информации как таковой. Потому что понимают, что единственный шанс продлить существование этой власти состоит в невежестве масс. Чем меньше граждане знают, тем охотнее верят пропаганде и тем проще им повесить на уши любую лапшу.

Интернет рассматривается еще и как средство самоорганизации. Власти думают, что если у вас в телефоне не будет, допустим, Телеграма, то вы не будете протестовать и ходить на митинги — просто потому, что не сумеете договориться о встрече.

Но я хочу напомнить, что Советский Союз развалился, а коммунизм рухнул в тот момент, когда никакого интернета и в помине не было. А в 1917 революция началась тогда, когда даже телефон был редкостью и рабочие и крестьяне не знали, как он выглядит и как им пользоваться.

Это не мешало выходить на улицы сотням тысяч и не мешало бунтовать по всей стране. Потому что проблема была не в телефонах, как и сейчас она не в интернете.

В интернете нет ничего такого, чего не было бы в жизни. И если эта жизнь по каким-то причинам народу не нравится, то народ найдет способ сообщить об этом друг другу и донести свое недовольство до властей. А власти вместо того, чтобы открыть свои глаза и уши, пытаются затыкать вам рот.

Даже если построить наш, русский файерволл не хуже китайского; даже если устроить наш собственный интернет, в котором останется только сайт Кремля; даже если вовсе отключить всё и расформировать все яндексы – пружина просто сильнее разожмется и всё.

И чем больше будут запрещать, тем хуже будет в первую очередь самой власти. Но она злобна и глупа и этого не понимает.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»