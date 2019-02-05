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Посольство США в Беларуси призвало осудить вандалов, разбивших «скамью Клинтона»

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  • 5.02.2019, 19:01
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фота: RFE/RL

Посольство США призвало белорусские власти расследовать разрушение «скамьи Клинтона» в Куропатах.

Посольство США призвало белорусские власти расследовать разрушение «скамьи Клинтона» и «привлечь виновных к ответственности», пишет сайт посольства.

«Мы убеждены, что этот поступок вызывает отвращение у граждан и властей Беларуси. Уничтожение скамейки не отразится на поддержке со стороны США независимости и суверенитета Беларуси, а также той конструктивной роли, которую Беларусь играет в регионе.

Вандалы могут уничтожить скамью, но не то, что она собой олицетворяет. Место раздумья для посетителей Куропат, скамья символизирует такие общие ценности, как решительное противостояние тирании и террора, и надежду, что события, которые произошли здесь восемьдесят лет назад, больше нигде и никогда не повторятся», - говорится в заявлении.

15 января 1994 года президент США Билл Клинтон посетил Беларусь с официальным визитом. Это пока единственный в истории независимой Беларуси визит главы США.

Визит Клинтона был короткий, всего день, но президент США нашел время побывать в Куропатах, где возложил цветы к кресту страданий, установленного в память десятков тысяч жертв сталинских репрессий. Здесь же Билл Клинтон торжественно открыл мемориальный знак с надписью «От народа Соединенных Штатов Америки народу Беларуси в память». Этот знак - каменную скамью - привезли из Штатов буквально за день до визита Клинтона и установили в Куропатах в ночь на 15 января.

Біл Клінтан і Станіслаў Шушкевіч у Менску, 15 студзеня 1994 году

1 февраля неизвестные разбили «скамью Клинтона» в урочище Куропаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 344 УК Беларуси, согласно которому повреждение историко-культурных ценностей или объектов, которым может быть присвоен такой статус наказывается:

общественными работами;

штрафом или арестом;

до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.


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