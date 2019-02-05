Что писал в явках с повинной в КГБ экс-глава гродненского облздрава 5 5.02.2019, 19:10

1,613

Андрей Стрижак

Фото: Павел МАРТИНЧИК / kp.by

Андрей Стрижак дал показания по делу, где его обвиняют в получении взяток.

Спустя почти месяц молчания бывший глава гродненского облздрава Андрей Стрижак дал показания по делу, где его обвиняют в получении взяток. Он признал не все эпизоды. Также в суде озвучили явки с повинной, которые чиновник писал после задержания на имя главы КГБ, передает tut.by.

Экс-главу гродненского облздрава Андрея Стрижака судят за взятки. По материалам следствия, за четыре года он получил от бизнесменов, которые поставили (или собирались) медтехнику в больницы и диспансеры, около 35 тысяч долларов — в качестве «благодарности» за своевременный расчет за товар.

Среди взяткодателей в суде были упомянуты такие поставщики, как «Тангенс», «Геол-М», «Белреамед» и «Медисфера». В суде один из бизнесменов упоминал: нередко оплату за товар «тянут» из-за проблем финансирования здравоохранения, что оборачивается убытками. А со Стрижаком, по его словам, «было приятно иметь дело»: тот добивался расчета. За это потом благодарные бизнесмены приносили ему деньги: кто 5 тысяч евро, кто 10 тысяч долларов.

До этого дня обвиняемый хранил молчание. Он был согласен дать показания лишь после допроса свидетелей и изучения материалов дела (всего 10 томов). Напомним, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В суде огласили, что после задержания в КГБ Андрей Стрижак написал две явки с повинной. Все они начинаются одинаково:

«Добровольно и без принуждения сообщаю о фактах своей противоправной деятельности, связанной с получением незаконных вознаграждений. (…) Мотивом написания является мое искреннее раскаяние», — указано там.

Чиновник подтвердил суду, что писал их самолично.

В явках Стрижак указал на четырех предполагаемых взяткодателей — бизнесменов Ранчинского (представитель фирмы «Медисфера»), Ладутько («Геол-М»), Оганесяна («Белреамед») и Соболевского.

Там он перечисляет: вот в столичном ТЦ встречался с Владимиром Ладутько, через пару недель после полного расчета с фирмой за уже поставленную продукцию. Бизнесмен вручил «бумажное издание со словами «почитайте-посмотрите информацию по медицинскому оборудованию». Внутри был конверт с 5 тысячами долларов. Потом по такой же схеме получил еще 3 тысячи.

В еще одной явке фигурирует имя Николая Оганесяна: «Он передал целлофановый пакет с брошюрами со словами «здесь проспекты по новому медоборудованию». (…) Позже увидел в пакете брошюры и конверт с 500 долларами. Как я понял, за организацию оплаты по контракту».

Также упомянут Борис Ранчинский, от которого он якобы получил деньги за «выделение дополнительных средств» в адрес областных учреждений, чтобы те купили запчасти для ремонта сложного оборудования, которое уже обслуживала фирма «Медисфера». Точную дату и место передачи взяток Стрижак не помнит, суммы — 5−6 тысяч евро и позже еще 1 тысяча.

На процессе упомянули, что в собственности у Стрижака — четыре картины (уточнено, в первой редакции было слово «квартиры». — Прим.).

Адвокат уточнил у фигуранта, возмещал ли он во время следствия ущерб.

«Да, я погасил ущерб по [указанным] эпизодам», — ответил Стрижак.

По его словам, было перечислено 19,7 тысячи долларов. Обвинение же насчитало более 30 тысяч долларов ущерба — и именно эти деньги требует взыскать с бывшего главы облздрава.

На вопрос об отношении к предъявленному обвинению Стрижак ответил лаконично:

«Признаю частично по той сумме, которую указывал. (…) То, что сделал осознанно, — в содеянном раскаиваюсь».

Напомним, в стране сейчас идут следствие и судебные процессы по масштабному громкому «делу медиков». Впервые о нем рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик летом 2018 года. По его словам, суммы взяток доходили до 350 тысяч долларов, комитет задержал тридцать три чиновника из сферы здравоохранения. Задержания продолжались, но некоторые фигуранты успели выйти на свободу (им изменили меру пресечения) и вернуться на работу, только уже в другом статусе. Например, не главного, а рядового врача. За решеткой оказались не только сотрудники здравоохранения, но и руководители, сотрудники коммерческих структур. По версии следствия, они давали врачам взятки, чтобы учреждение закупало их оборудование.

Как сообщили ранее в КГБ, Комитет государственной безопасности сейчас ведет предварительное следствие по 4 уголовным делам, в рамках которых 93 человека имеют процессуальные статусы обвиняемых и подозреваемых: 30 должностных лиц системы здравоохранения и 63 лица — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур.